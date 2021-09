Consórcio liderado por Equatorial vence leilão por água e esgoto do Amapá

A Equatorial Energia informou nesta quinta-feira que o Consórcio Marco Zero, composto por sua controladora, venceu o leilão de concessão dos serviços da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), oferecendo um deságio de 20%.

O consórcio pagará outorga de 930 milhões de reais.

"A concessão marca a entrada da companhia no segmento de saneamento e representa um importante passo na estratégia de crescimento do grupo no setor de infraestrutura, sempre buscando disciplina na alocação do capital", afirmou a Equatorial em fato relevante.

O novo concessionário deverá investir cerca de 3 bilhões de reais, sendo 70% para melhora do esgoto e 30%, do fornecimento de água, atendendo os 16 municípios amapaenses.

