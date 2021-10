Confiança da indústria cai em outubro pelo 3° mês consecutivo

A confiança da indústria no Brasil caiu pelo terceiro mês consecutivo em outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, com incertezas em várias frentes afetando a percepção dos empresários tanto sobre o momento atual quanto sobre o futuro do setor.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 1,2 ponto, a 105,2 pontos, sua terceira queda mensal consecutiva. Apesar da leitura negativa, o ICI continua acima de patamares pré-pandemia.

Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, recuou 0,9 ponto, a 108,3 pontos, mínima desde setembro de 2020 (107,3 pontos).

Já o Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, caiu 1,7 ponto, para 101,9 pontos, menor patamar desde maio deste ano (99 pontos).

Claudia Perdigão, economista do FGV IBRE, disse em nota que o otimismo quanto à situação do segmento industrial para os próximos meses retornou a nível próximo do considerado neutro, indicando expectativa de manutenção do cenário atual.

"Essa avaliação ocorre em meio a pressões de custos, desemprego elevado, instabilidades econômicas e institucionais persistentes, tornando a conjuntura futura mais incerta e menos favorável a planos de expansão da produção", explicou Perdigão.

Indicadores de inflação domésticos bem mais altos do que o esperado têm elevado as expectativas do mercado para a alta dos preços no Brasil, enquanto dados recentes sobre o mercado de trabalho mostraram criação de vagas formais de trabalho mais fraca do que o projetado no mês passado.