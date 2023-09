"Combinamos de não fazer nenhum comentário", diz Campos Neto, sobre reunião com Lula

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 28, que não faria comentários ou daria detalhes sobre a reunião que teve na quarta-feira, 27, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, essa decisão foi acordada entre os três.

"Estou tentando construir uma relação de confiança [com o presidente Lula] e combinamos de não fazer nenhum comentário. O ministro Haddad fez alguns comentários e faço das palavras deles as minhas", disse.

Como mostrou a EXAME, Haddad afirmou que o encontrou foi "excelente e produtivo". "Lula recebeu bem, a conversa transcorreu muito bem", afirmou o chefe da equipe econômica.

Críticas de Lula ao presidente do BC

A reunião entre Lula, Haddad e Campos Neto foi a primeira entre eles nesses nove meses de governo. O presidente da República criticou o presidente do BC ao longo do ano por considerar os juros elevados no Brasil.

A EXAME apurou que Campos Neto sinalizou ao presidente Lula que a mudança da meta fiscal teria efeitos negativos sobre a economia brasileira e que teria potencial para interromper o ciclo de queda de juros em curso no país.

Isolado na defesa da meta de zerar o déficit público em 2024, Haddad enxerga em Campos Neto um aliado com trânsito no mercado para alertar a ala política sobre a necessidade de perseguir os objetivos estabelecidos.