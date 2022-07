Cinco assuntos importantes para a economia brasileira para acompanhar nesta semana

Dados do mercado de trabalho nos EUA e as atas dos encontros do Fed e do Banco Central Europeu (BCE) concentram atenções em meio a preocupações de que o aperto monetários dos principais bancos centrais leve a uma recessão global. Por aqui, saem IPCA e dados da indústria e a Câmara deve iniciar análise da PEC dos combustíveis.

Veja destaques da economia para ficar de olho na próxima semana:

Payroll e ata do Fed

Em meio aos temores de uma recessão global, os investidores monitoram dados do mercado de trabalho dos EUA na próxima sexta-feira. Payroll deverá mostrar a criação de 275.000 vagas de empregos em junho, enquanto a taxa de desemprego deve se manter em 3,6%, segundo mediana das expectativas.

Ata da última reunião do Fed, que elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual será divulgada na quarta-feira. Semana se inicia com feriado do Dia da Independência nos EUA.

Ata do BCE e G-20

Banco Central Europeu também publica a ata de seu último encontro, com expectativa dos investidores sinalização de uma alta de 0,50 ponto percentual em setembro, após recorde da inflação na zona do euro divulgada nesta sexta-feira. Chanceleres dos países do G-20 se reúnem em Bali diante dos desafios geopolíticos e econômicos, muitos desencadeados pela guerra da Rússia na Ucrânia.

IPCA e produção

IPCA de junho sai na sexta-feira, 8, com expectativa de aceleração mensal. Prévia divulgada no dia 24 de junho mostrou piora na composição do índice, com serviços ainda pressionados.

A agenda traz também dados da indústria em maio e produção e venda de veículos de junho. Já a pesquisa Focus segue paralisada em função da greve dos servidores do BC e o novo calendário de leilões do Tesouro entra em vigor a partir de terça-feira, 5.

PEC na Câmara

Câmara deve iniciar análise da PEC que amplia o Auxílio Brasil para R$ 600 até o fim do ano. Texto aprovado por ampla maioria no Senado, com apenas um voto contrário, também inclui vale-gás e outros benefícios, com despesas extrateto de R$ 41,3 bilhões.

Aliados do governo buscam agora acelerar a tramitação para que as medidas entrem em vigor antes do recesso parlamentar, dizem os jornais. Uma das possibilidades é apensar o texto em outra PEC, que já passou pelas etapas preliminares, a exemplo do que foi feito no Senado.

Caixa e Petrobras

Nova presidente da Caixa, Daniella Marques, deve tomar posse na terça-feira, segundo o Estado, depois da saída de Pedro Guimarães em meio a denúncias de assédio, negadas por ele.

A Petrobras segue no radar, após troca do CEO, enquanto Gol e Carrefour Brasil promovem AGE para discutir nomes ao conselho e a Getnet, do Santander, busca aprovação para fechar o capital no Brasil e nos Estados Unidos.