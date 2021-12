Camex zera taxa de importação de bens de capital e informática

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou as alíquotas do imposto de importação incidentes sobre vários bens de capital e de informática e telecomunicações. As resoluções estão publicadas na edição desta terça-feira, 7, do Diário Oficial da União e as novas alíquotas do imposto entram em vigor em sete dias.

Os itens atendidos são máquinas e equipamentos industriais, todos na condição de ex-tarifários, regime que consiste na redução temporária da taxa de importação de bens de capital, de informática e telecomunicações, quando não houver produção nacional equivalente dos itens.

