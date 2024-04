Câmara acelera tramitação de projeto que estabelece novas regras tributárias para setor de eventos

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, por 295 votos a 110, a urgência para acelerar a tramitação do projeto de lei que estabelece a nova proposta de retomada progressiva da tributação para o setor de eventos, com o fim gradual do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado para mitigar os efeitos negativos da pandemia de covid-19 sobre negócios dessa área.

Nesta terça, a Câmara também acelerou a tramitação do projeto que aumenta a contribuição previdenciária de municípios. Com as urgências aprovadas, o texto não precisará passar por análise em comissões antes de ir a plenário.