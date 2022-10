Boletim Focus: previsão para o IPCA de 2022 registra 14ª queda consecutiva

O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 3, mostrou nova redução da mediana para a alta do IPCA - índice de inflação oficial - deste ano, enquanto a projeção para 2023 interrompeu a sequência de seis semanas de alívio e foi mantida em 5,00%, contra 5,27% quatro semanas antes.

Para 2022, a alteração foi de 5,88% para 5,74%, após a deflação de 0,37% no IPCA-15 de setembro. Foi a 14ª queda consecutiva da previsão. Há um mês, a mediana era de 6,61%.

Considerando somente as 64 estimativas atualizadas nos últimos 5 dias úteis, a mediana para 2022 passou de 5,77% para 5,65%. Para 2023, variou de 5,00% para 4,98%.

Apesar da melhora considerável nas últimas semanas, as medianas divulgadas na Focus continuam a apontar para três anos consecutivos de estouro da meta, após o descumprimento do mandado do Banco Central em 2021, com o IPCA de 10,06%. O alvo para 2022 é de 3,50%, com tolerância superior de até 5,00%, enquanto, para 2023, a meta é de 3,25%, com banda até 4,75%.

Já a mediana para o IPCA de 2024 foi mantida em 3,50%, contra 3 43% há um mês. A previsão para 2025 permaneceu em 3,00%, porcentual igual ao de 64 semanas atrás. A meta para ambos os anos é de 3,00%, com intervalo de 1,5% a 4,5%.

No Copom de setembro, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 5,8% em 2022, 4,6 % em 2023 e 2,8% para 2024. O colegiado manteve a Selic em 13,75% ao ano, decretando o fim de seu mais longo ciclo de alta de juros.

Projeção de alta do PIB de 2022 sobe de 2,67% a 2,70% na pesquisa Focus do BC

O mercado financeiro continuou a melhorar as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 no Boletim Focus, conforme divulgação realizada nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Central. A projeção para a alta do PIB em 2022 subiu de 2,67% para 2,70%, 14ª alta seguida, contra 2,26% há um mês.

A estimativa para a expansão do PIB em 2023 também cresceu, de 0 50% para 0,53%, ante 0,47% um mês antes.

Considerando apenas as 36 respostas nos últimos cinco dias úteis a estimativa para o PIB no fim de 2022 avançou de 2,70% para 2 75%. No caso de 2023, houve 36 atualizações nos últimos cinco dias úteis, com variação da mediana de 0,58% para 0,70%.

O Relatório Focus ainda mostrou redução na projeção para o crescimento do PIB em 2024, de 1,75% para 1,70%.

Para 2025, a mediana foi mantida em 2,00%. Quatro semanas atrás, as taxas eram de 1,80% e 2,00%, respectivamente.

