Banco Central altera horário da nota de crédito no dia 28 por causa de jogo da Seleção

Por causa do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo do Catar, o Banco Central alterou o horário de divulgação da Nota de Crédito referente a outubro na segunda-feira, 28, assim como o da entrevista coletiva de imprensa.

As estatísticas serão publicadas no site do BC às 9 horas e a coletiva com o chefe de Departamento de Estatísticas do órgão, Fernando Rocha, será às 10 horas.

Normalmente, a publicação ocorre às 9h30 e a coletiva, às 11 horas.

Na segunda, a seleção masculina joga contra a Suíça às 13 horas.

