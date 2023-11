Aumento de ICMS de estados do Sul e Sudeste terá impacto na inflação, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira que o aumento de ICMS proposto por governadores do Sul e do Sudeste terá impacto no IPCA deste ano. Ele estimou que o aumento pode gerar um efeito que pode chegar a 0,2 ponto percentual a mais no índice de inflação.

"A gente vê uma convergência da inflação com possibilidade grande de entrar na meta em 2023. Mas tivemos a notícia do ICMS, dos estados aumentando (alíquotas), que terá um efeito no IPCA, entre 0,1 ponto e 0,2 ponto. Ainda não temos o número preciso", afirmou Campos Neto em um evento promovido por uma consultoria em Brasília.

Campos Neto fez referência à carta divulgada por secretários de Fazenda de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul sugerindo aumento nas alíquotas do imposto estadual sobre bens e serviços.

Também nesta segunda-feira, em entrevista à Bloomberg TV, Campos Neto afirmou que o Banco Central tem espaço para continuar o processo atual de redução das taxas de juros.

Elogio a 'esforço fiscal'

No evento, ele fez uma avaliação favorável da gestão das contas públicas pelo Executivo em favor do processo de redução dos juros sem risco inflacionário. O presidente do Banco Central afirmou que o governo federal fez um "esforço fiscal muito grande", depois da pandemia, e isso tem ajudado o Copom no processo de redução da taxa de juros.

"É importante dizer que o governo fez um esforço muito grande fiscal, fez um arcabouço no meio da saída de uma pandemia, a gente acha que foi um esforço muito válido e tem ajudado a gente no processo de queda dos juros", afirmou.