Aumento das vendas no varejo da UE supera expectativas em março

As vendas no varejo da zona do euro subiram mais do que o esperado em março, mostraram dados nesta quinta-feira, indicando demanda reprimida do consumidor conforme os lockdowns diminuem.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse nesta quinta-feira que as vendas varejistas nos 19 países que usam o euro saltaram 2,7% em março sobre o mês anterior, com um ganho de 12,0% na base anual.

Economistas consultados pela Reuters esperavam um ganho mensal de 1,5% e alta anual de 9,6%.

As vendas foram impulsionadas principalmente pela demanda de produtos não alimentícios excluindo combustíveis automotivos, com salto de 4,6% em março sobre fevereiro e alta de 25,0% sobre o ano anterior. As compras online aumentaram 37,2% ano a ano, disse a Eurostat.