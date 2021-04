Atividade industrial da União Europeia dispara em março

O crescimento da atividade industrial da zona do euro atingiu o ritmo mais forte nos quase 24 anos de história da pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) no mês passado, mas problemas na cadeia de oferta e novos lockdowns podem segurar o avanço em breve.

O PMI final de indústria do IHS Markit saltou a 62,5 em março de 57,9 em fevereiro e preliminar de 62,4, na leitura mais elevada desde que a pesquisa começou em junho de 1997.

O subíndice de produção avançou a 63,3 de 57,6, bem acima da marca de 50 que separa crescimento de contração e máxima da pesquisa.

"A indústria da zona do euro está estourando", disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

"Embora centrada na Alemanha, que viu expansão recorde particularmente forte durante o mês, a tendência de melhora é generalizada na região conforme as fábricas se beneficiam do aumento da demanda doméstica e do ressurgimento do crescimento das exportações."

Mas questões na cadeia de oferta provocaram aumento dos preços e a maior alta nos tempos de entrega dos fornecedores desde que a pesquisa começou.