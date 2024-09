Arrecadação de agosto é recorde para o mês, tem crescimento real de 11,95% e chega a R$ 201,6 bi No acumulado do ano o resultado também é recorde e totalizou R$ 1,731 trilhão, um aumento real de 9,47% na comparação com o mesmo período do ano passado

Ministério da Fazenda: apesar do recorde de arrecadação, despesas públicas também crescem em ritmo acelerado e pressionam as contas públicas (Leandro Fonseca/Exame)