Exclusivo: secretário da Prêmios e Apostas, Regis Dudena, é o entrevistado da EXAME desta sexta

Em entrevista recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo precisa começar a enfrentar questões relacionadas a dependência e aos transtornos psicológicos decorrentes de apostas esportivas.

Além disso, Haddad disse que a pasta prepara a regulamentação para a publicidade do setor, o uso do cartão de crédito e proibirá que apostas sejam feitas no “fiado”, em que o jogar aposta “de graça” mas contrai uma dívida.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, nesta sexta-feira, 20, às 14h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Assista a entrevista com Regis Dudena na EXAME

Dudena é draduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na área de estudos “Sistema Financeiro Nacional e repressão aos ilícitos administrativos e à criminalidade penal”. Atuou como superintendente jurídico da Desenvolve SP, como assessor jurídico da Presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e gerente jurídico da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Foi, ainda, assessor especial da Secretaria-Executiva e subchefe adjunto para Assuntos Jurídicos, ambos na Casa Civil da Presidência da República.