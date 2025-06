Alckmin afirma que discussão sobre alternativas ao IOF está 'bem encaminhada'

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou neste sábado, 7, que a discussão sobre alternativas para a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) está "bem encaminhada" e que deve envolver tanto o aumento de receitas quanto o corte de despesas.

Alckmin está no exercício da Presidência durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falou sobre as discussões durante uma visita a uma fábrica em Brasília.

— Acho que a solução virá pelo método ideal, que é atuar nas duas pontas. Procurar melhorar receita, com eficiência, onde puder melhorar, e reduzir despesa, melhorando a eficiência do gasto público — afirmou.

O vice-presidente disse que essa é a linha que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentará durante reunião com lideranças do Congresso, marcada para ocorrer no domingo, para tratar de medidas que podem substituir a elevação do IOF.

Para Alckmin, esse diálogo é prova de "maturidade":

— Quero destacar a prova de maturidade, de amadurecimento. O diálogo é o bom caminho. Ouvir, dialogar e resolver. Quem ouve mais erra menos. Acho que está bem encaminhada, vamos aguardar essa discussão que ocorrerá agora neste fim de semana e no início da semana.

Na terça-feira, Lula realizou um almoço com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que contou com a participação de Haddad e Alckmin.

Na saída, Haddad afirmou que houve um "alinhamento" com a cúpula do Congresso sobre as medidas fiscais, mas disse que as ações só serão apresentadas após a reunião com líderes.