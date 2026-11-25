Tem produto que ninguém compra porque não precisa e tem produto que todo mundo precisa, mas ninguém quer ser visto comprando.

O segundo caso é muito mais interessante e muito mais lucrativo para quem entende o jogo.

Passo boa parte do meu tempo olhando para marcas. As que eu invisto, as que eu analiso, as que chegam até mim pedindo dinheiro. E percebi que existe um tipo de categoria que quase ninguém sabe trabalhar. É a categoria tabu.

Chato é indiferença, mas tabu é vergonha

Numa categoria chata, a consumidora não se importa com qual marca leva. O trabalho da marca é criar um motivo para ela se importar.

Numa categoria tabu, ela se importa, mas tem vergonha de pesquisar, de perguntar na farmácia, de deixar o produto à vista no banheiro, de comentar com a amiga.

Neste caso, a barreira não é desinteresse e sim o silêncio. E silêncio custa caro. Porque onde ninguém fala, ninguém compara, ninguém indica, ninguém posta. A demanda existe, mas fica escondida.

Por isso, numa categoria tabu, o trabalho da marca não é criar desejo, é dar permissão.

Duas marcas, um mesmo território

A Pipizito faz um funil urinário para que mulheres possam fazer xixi em pé, com praticidade e segurança, em qualquer situação. O primeiro produto é descartável, feito de papel reciclado com cola vegetal, 100% biodegradável.

A Lubs é uma marca de bem-estar íntimo feminino. Lubrificantes, vibradores, prazer.

Uma fala de xixi. A outra fala de prazer.

As duas falam do corpo da mulher em momentos sobre os quais a gente aprendeu a não falar.

O que o tabu pede de uma marca

1. Dar um novo nome para a coisa

Quem nomeia a categoria decide como ela é vista. O produto da Pipizito poderia se chamar condutor urinário feminino, urinol feminino, dispositivo urinário para mulheres. A marca escolheu o mais simples. Funil urinário. Sai o vocabulário de hospital, entra o vocabulário de liberdade.

A Lubs faz o mesmo movimento quando fala de bem-estar íntimo, e não de sex shop. Mesma necessidade, outra conversa.

2. Sair da gaveta

Produto tabu nasce para ser escondido. A marca precisa fazer o contrário. Ele tem que poder ficar na nécessaire aberta, na mesa de cabeceira, na bolsa em cima da mesa do bar. Sem constrangimento.

3. Mudar de prateleira

O lugar onde o produto mora diz o que ele é. O funil não precisa disputar espaço com item hospitalar. Ele pode morar no kit de saída, ao lado do protetor solar e do álcool em gel. O lubrificante não precisa ficar no corredor escondido. Ele pode estar ao lado do skincare, como parte do autocuidado.

4. Usar humor para desarmar

A Pipizito tem um nome que faz rir antes de fazer pensar. Isso não é detalhe. A vergonha perde força quando a gente consegue rir dela.

5. Trocar o problema pela cena

Ninguém quer comprar uma solução para um problema constrangedor. Mas todo mundo quer se preparar para o Carnaval, para o festival, para a trilha, para a viagem. Todo mundo quer uma noite boa.

O produto é o mesmo. A cena muda tudo.

Por que eu invisto nisso

Eu não invisto em segmento, invisto em comportamento.

E o tabu é um comportamento que já existe, que acontece todos os dias, mas que ainda não ganhou uma marca à altura.

Toda mulher já segurou o xixi porque o banheiro estava imundo. Toda mulher já ouviu, de algum jeito, que falar de prazer não era coisa de moça direita. Isso não é nicho. É quase todo mundo.

Quando uma marca consegue dar nome, linguagem e permissão para esse comportamento, ela não está criando mercado. Está tirando um mercado do esconderijo.

E quem chega primeiro com a permissão leva junto a confiança. Porque a consumidora não esquece quem foi a primeira a falar com ela sem fazer cara feia.

Para quem está construindo marca

Se você atua numa categoria que as pessoas evitam, faça três perguntas:

Que palavra a sua cliente tem vergonha de dizer em voz alta? Encontre outra para ela.

Encontre outra para ela. Onde o seu produto se esconde hoje? Desenhe para que ele possa ser visto.

Desenhe para que ele possa ser visto. Em que momento bom da vida dela o seu produto pode estar? Venda esse momento.

O tabu não é o obstáculo do negócio, é o motivo pelo qual ele ainda não foi tomado.

A verdade vende. Principalmente a que ninguém tinha coragem de dizer.