Marcas menores cresceram 55% enquanto o mercado ficou parado

Tem uma história que o mercado gosta de contar: grande empresa ganha porque tem dinheiro para propaganda, espaço na gôndola e poder de negociação. Pequena empresa nasce, tenta e some ou é comprada. Fim.

Só que os dados estão contradizendo essa história em tempo real.

A Bain & Company, uma das maiores consultorias do mundo, publica todo ano uma lista com as marcas que mais crescem no setor de consumo dos Estados Unidos. Elas chamam de "insurgent brands", marcas insurgentes. O critério é crescer pelo menos dez vezes mais rápido do que a média do seu mercado, por cinco anos seguidos.

Em 2025, essas 113 marcas capturaram 36% de todo o crescimento do setor de produtos de consumo americano, isso enquanto representavam menos de 2% do mercado total. No ano anterior, essa fatia era de 23%. Em um único ano, saltaram 13 pontos percentuais. E o crescimento não veio de aumento de preço: foi volume puro, com alta de 55% enquanto o mercado geral ficou estagnado.

Esse crescimento não foi por aumento de preço. Foi porque mais gente comprou mais. Ou seja, volume real, demanda real.

Quem são essas marcas?

Não são empresas de tecnologia. São marcas de comida, bebida, beleza e cuidados pessoais. Produtos físicos, do dia a dia.

Na área de alimentos, por exemplo, 44% delas se posicionam como naturais ou orgânicas. Quase 40% apostam em alto teor de proteína. Uma em cada quatro trabalha com sabores diferenciados ou de inspiração internacional. Em beleza e cuidados pessoais, as marcas insurgentes responderam por praticamente todo o crescimento do setor no ano passado.

Desde 2017, quase 400 marcas já passaram por essa lista. Juntas, geraram o equivalente a R$ 330 bilhões em vendas incrementais, sendo 50% a mais do que as três maiores empresas de consumo do mundo somadas.

Por que isso acontece?

Essas marcas resolvem um problema real, para uma pessoa real, de um jeito que as grandes não conseguiram ou não quiseram fazer.

Proteína para quem treina e não quer ingrediente estranho no rótulo, bebida funcional para quem parou de beber álcool e não quer ficar no suco de caixinha, produto de beleza com ingrediente que funciona de verdade, sem enrolação.

Parece básico, mas as grandes empresas passaram décadas otimizando margem, distribuição e preço de prateleira e perderam o fio da demanda. As marcas insurgentes chegaram da insatisfação de alguém que era consumidor antes de ser fundador.

A própria Bain & Company descreve o padrão assim: essas marcas constroem velocidade de vendas antes de expandir a distribuição, e cultivam comunidades de consumidores engajados ao longo do tempo. Primeiro a crença, depois a escala. É o inverso do que as grandes empresas fazem e é exatamente isso que as grandes não conseguem replicar comprando prateleira.

As grandes empresas estão comprando quem elas não conseguem imitar

Em 2025, grandes empresas de consumo compraram marcas insurgentes que cresceram por anos fazendo o oposto do manual tradicional. Siete, Dr. Squatch e poppi foram algumas das 11 aquisições registradas só naquele ano. Ao longo da última década, cerca de um quarto de todas as marcas que já apareceram na lista da Bain foram compradas por grandes grupos.

É mais fácil comprar uma cultura do que criar uma. Distribuição, fábrica, capital, isso dá pra comprar. O que não dá é comprar os fãs, a comunidade, a crença de que aquele produto precisa existir no mundo. Isso só se constrói.

Para quem empreende hoje, isso tem uma implicação direta: construir para crescer e construir para ser adquirido não são objetivos opostos. Podem ser o mesmo caminho.

Cinco coisas que você pode aplicar agora

O estudo é americano, mas os princípios valem aqui.

Ser para todo mundo é ser para ninguém. As marcas insurgentes não começaram tentando escalar. Começaram sendo a melhor opção para uma pessoa específica. O nicho não é o limite, é o ponto de entrada. Quem tenta falar com todo mundo no começo, não fala com ninguém de verdade.

As marcas insurgentes não começaram tentando escalar. Começaram sendo a melhor opção para uma pessoa específica. O nicho não é o limite, é o ponto de entrada. Quem tenta falar com todo mundo no começo, não fala com ninguém de verdade. Crescimento real é volume, não preço. A tentação de subir o preço antes de criar demanda real é um erro clássico. A pergunta certa não é "quanto posso cobrar?". É "quantas pessoas precisam querer isso?" Primeiro a penetração. Depois a precificação.

A tentação de subir o preço antes de criar demanda real é um erro clássico. A pergunta certa não é "quanto posso cobrar?". É "quantas pessoas precisam querer isso?" Primeiro a penetração. Depois a precificação. Sua maior vantagem não é o produto, é a comunidade. Grande empresa tem galpão, fábrica, time de trade marketing. O que ela não tem é cliente que defende a marca de graça, que reclama quando o produto some da prateleira, que convence cinco amigos a experimentar. Isso não se compra. Se constrói com tempo, consistência e proposta que ressoa.

Grande empresa tem galpão, fábrica, time de trade marketing. O que ela não tem é cliente que defende a marca de graça, que reclama quando o produto some da prateleira, que convence cinco amigos a experimentar. Isso não se compra. Se constrói com tempo, consistência e proposta que ressoa. Você não precisa roubar cliente de ninguém. As melhores insurgentes não cresceram tomando fatia de mercado das líderes. Elas criaram uma fatia nova. Bebidas funcionais, cuidados com identidade cultural, alimentos saudáveis com sabor regional. No Brasil, tem categoria inteira esperando uma marca que faça isso direito.

As melhores insurgentes não cresceram tomando fatia de mercado das líderes. Elas criaram uma fatia nova. Bebidas funcionais, cuidados com identidade cultural, alimentos saudáveis com sabor regional. No Brasil, tem categoria inteira esperando uma marca que faça isso direito. O dinheiro está vindo atrás dessas marcas. A Bain projeta que marcas insurgentes podem capturar metade do crescimento global do setor nos próximos cinco anos. Isso significa que investidores, fundos e grandes empresas vão aumentar a busca por marcas assim. Quem tiver tração real, posicionamento claro e comunidade ativa vai estar no radar. Não é promessa. É o movimento que já está acontecendo.

A janela para construir uma marca que cresce de verdade está aberta. Não porque o mercado está fácil, mas porque o consumidor está mais disposto do que nunca a deixar de comprar o de sempre quando aparece algo que faz mais sentido pra ele.