Na sexta-feira, 6, fui convidado pela AWS para acompanhar o primeiro dia de treinos da Fórmula 1 no Grand Prix Club, em Interlagos. Estar ali reforçou uma percepção: a experiência de um grande prêmio começa muito antes da largada. Em plena sexta-feira, a impressão era de um autódromo praticamente lotado, com as pessoas aproveitando a programação e vivendo cada momento do evento.

No espaço em que estive, shows, degustações, buffet e outras atrações preenchiam os intervalos das atividades na pista. Tudo isso faz diferença para quem passa o dia no autódromo. A corrida continua sendo o motivo que nos leva até lá, mas existe uma programação capaz de envolver o público durante todo o fim de semana.

Lógico que o ponto alto é quando os carros de Fórmula 1 entram na pista. Escutar os motores, acompanhar os pilotos passando e perceber a velocidade de perto são experiências que a televisão não consegue reproduzir por completo. No segundo treino livre, com tantos carros circulando ao mesmo tempo, em alguns momentos a sensação era de estar assistindo à corrida. Era treino, mas o movimento na pista e a reação do público já davam uma amostra do domingo.

E houve bons motivos para acompanhar o que acontecia no asfalto. Norris liderou o primeiro treino, enquanto Antonelli terminou o segundo na frente, com 1min10s763, seguido pelo piloto da McLaren e por Verstappen. Bortoleto ficou em oitavo nas duas sessões, um começo positivo diante da torcida brasileira. Rafael Câmara, estreando pela Haas, passou de 18º para 16º ao longo do dia.

O título de pilotos já está decidido a favor de Antonelli, mas ainda há muita coisa em disputa. Além da vitória em Interlagos, temos a briga pelo vice-campeonato e a possibilidade de definição do Mundial de Construtores. A Mercedes precisa somar três pontos a mais que a Ferrari neste fim de semana para garantir a conquista. O campeonato de pilotos resolvido não tirou o interesse pela etapa brasileira.

Essa conexão com o Brasil também aparece nos carros e nos equipamentos dos pilotos. A Audi trouxe uma pintura especial criada pela Revolut, inspirada no desenho das calçadas de São Paulo. A identidade se estende aos macacões e à garagem, aproximando a equipe da cidade onde Bortoleto disputa sua corrida em casa. A Alpine também apresentou um visual especial, com macacões amarelos e azuis em uma ação com o Mercado Livre. São maneiras de dar à etapa uma identidade própria e aproximar marcas e torcedores.

Nos capacetes, as homenagens trazem ainda mais emoção. Antonelli escolheu um desenho inspirado em Ayrton Senna, com referências à vitória de 1991 em Interlagos. Hamilton entrou na pista com as cores brasileiras em um capacete que também marca seus 400 grandes prêmios, número que alcançará no domingo. Para quem acompanha o esporte, reconhecer essas referências acrescenta significado ao que está acontecendo diante dos nossos olhos.

Olhando pelo lado dos negócios, essa combinação ajuda a entender a força da Fórmula 1. O entretenimento amplia o tempo que o público dedica ao evento, a hospitalidade cria oportunidades de relacionamento e as marcas participam de momentos que ficam na memória. A competição sustenta esse interesse, enquanto a experiência ao redor dá mais motivos para estar presente.

Foi isso que vi em Interlagos: pessoas aproveitando uma sexta-feira inteira de Fórmula 1, com entusiasmo dentro e fora da pista. As homenagens dos pilotos e das equipes encontram uma torcida que responde com carinho. O brasileiro gosta de estar ali, e o que vimos nesse primeiro dia ajuda a entender por que correr no Brasil também tem um significado especial para quem está ao volante.