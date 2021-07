Virgin Galactic faz viagem espacial neste domingo, 9, com CEO a bordo

A empresa espacial britânica Virgin Galactic está prestes a lançar quatro pessoas — incluindo o fundador da empresa, Richard Branson — em um voo suborbital curto acima da Terra.

O voo, chamado de VSS Unity, deve transportar a primeira tripulação completa da empresa a mais de 80 quilômetros acima da Terra.

Ao todo, o veículo necessita de dois pilotos e tem capacidade para seis passageiros. Os pilotos serão Dave Mackay e Mike Masucci e eles levarão Branson e outros três tripulantes:

Beth Moses, instrutora de astronauta chefe da Virgin Galactic;

Colin Bennett, principal engenheiro de operações da empresa e

Sirisha Bandla, vice-presidente de assuntos governamentais e pesquisa.

Não é a primeira vez que a Virgin Galactic realiza voos com a espaçonave reutilizável SpaceShipTwo. Três voos já ocorreram desde dezembro de 2018, e apenas um transportava passageiro (o restante foi somente com pilotos).

Corrida espacial entre Bezos e Branson

Se tudo ir de acordo com os planos, Branson será o primeiro CEO a viajar ao espaço com veículo de sua própria empresa. O objetivo de Branson concorre diretamente com o do bilionário e CEO da Blue Origin, Jeff Bezos, que planeja fazer a mesma coisa apenas nove dias depois.

Bezos escolheu o dia 20 de julho por conta do 52º aniversário do pouso da Apollo 11 na Lua. Ele estará acompanhado no veículo New Shepard com seu irmão, Mark, e Wally Funk, aviadora norte-americana e convidada de honra da empresa. Funk se tornará a pessoa mais velha ao ir ao espaço, com 82 anos.

"Mal posso esperar", disse Branson ao programa norte-americano Today. "Naquele momento, teremos nos tornado astronautas. Vou me beliscar e me beliscar várias vezes."

A expectativa é que o voo decolará da base de lançamento espacial da Virgin Galactic no Novo México, nos Estados Unidos.

A Virgin Galactic transmitirá o voo VSS Unity neste domingo, 11, via YouTube, às 10 horas no horário de Brasília.

Acompanhe a transmissão aqui: