Novo relatório IPCC foca em tecnologias para mitigar as mudanças do clima

Muitos dos impactos do aquecimento global são agora simplesmente "irreversíveis", constatou a Organização das Nações Unidas (ONU), na segunda parte do seu relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), apresentado em fevereiro.

Nesta segunda-feira, 4, quando divulgar a terceira parte do documento, a organização deve apresentar caminhos e formas de controlar a parte das mudanças climáticas que ainda são reversíveis, se valendo, sobretudo, da tecnologia para controlar a emissão de carbono.

O novo relatório, esperado por 195 nações, foi preparado por 278 autores de 65 países, e avalia o progresso feito na limitação das emissões globais e revisa as opções de mitigação disponíveis em todos os setores e sistemas.

Dois novos capítulos se concentram no potencial das novas tecnologias para opções inovadoras de mitigação, bem como em fatores como demanda, consumismo e economia.

O novo relatório do IPCC é a terceira e última parte das revisões feitas pelo organismo, que reúne os mais importantes pesquisadores que estudam as mudanças no clima.

Em agosto de 2021, a primeira delas destacou o tamanho do efeito que os seres humanos vêm tendo no sistema climático da Terra.

A segunda revisão examinou as causas, os impactos e as soluções para conter as mudanças climáticas. O documento fornece a mais clara indicação até hoje de como um mundo mais quente está afetando todos os seres vivos do planeta.

Trata-se de uma crua descrição das duras consequências que o mundo já está experimentando, como o crescente número de pessoas morrendo devido ao calor excessivo, ou pelas intempéries climáticas pouco previsíveis. Preocupações sobre o Brasil

Com o limite máximo de aumento de temperatura global estipulado em 1,5ºC, cerca de 3,6 bilhões de pessoas entram na linha de 'altamente expostas às mudanças climáticas'.

E, há regiões onde a vulnerabilidade é maior, caso da América do Sul e Central, sul da Ásia, a maior parte do continente africano e países insulares, situação agravada pela pobreza e meios de subsistência muito dependentes de recursos naturais, tais como a agricultura, a criação de animais e a pesca.

No caso brasileiro, os documentos do IPCC já destacaram anteriormente que a Amazônia já foi severamente atingida por secas e altas temperaturas nos anos de 1998, 2005, 2010 e 2015/2016, que causaram grande mortandade de árvores.

A combinação com desmatamento e as queimadas deve comprometer ainda mais a absorção de carbono e ameaça o regime de chuvas na América do Sul.

Um cenário que faz crescer o risco de a floresta amazônica se transformar em savana, o que alteraria a dinâmica de transferência da umidade para o restante do país e traria uma redução da ordem de 40% das chuvas, impactando também as regiões Sul e Sudeste do Brasil.