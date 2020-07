Novo coronavírus causa alterações anormais no coração dos infectados

Um estudo conduzido pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, descobriu que o novo coronavírus é capaz de causar alterações anormais no coração dos infectados. Em casos mais graves, a doença foi capaz de atrapalhar a capacidade do órgão de bombear sangue, o que levou algumas pessoas a ter falhas ameaçadoras no coração.

A pesquisa foi feita por meio da análise de ecocardiogramas de mais de 1.200 pacientes em 69 países. Dos analisados, 55% apresentaram problemas no coração, e um em cada sete apresentou sinais de “anormalidades severas”. A maioria deles não tinha nenhum problema prévio no órgão.

Segundo o estudo, mais de 1/3 dos pacientes sofre problemas nos ventrículos, as câmaras do coração, 3% sofrem ataques do coração e outros 3% passam por inflamações nos tecidos do órgão. As análises também mostraram que um em cada três doentes passou por mudanças no tratamento contra a covid-19 por conta dos efeitos cardíacos.

As descobertas, portanto, podem ajudar os médicos a considerar tratamentos adicionais para impedir que os pacientes sofram problemas cardíacos graves, e também trazem luz ao fato de que o SARS-CoV-2 é capaz de afetar outros órgãos além dos pulmões.

Os pesquisadores publicaram as descobertas no site da fundação British Heart Foundation.