Nasa destaca foto de Marte feita por astrônomos de Alagoas

A Nasa, agência espacial americana, destacou uma foto feita por astrônomos amadores de Alagoas. A imagem mostra o momento em que a Lua encobria o planeta Marte.

A imagem, capturada em 6 de setembro deste ano, foi destaque no concurso diário Astronomy Picture of the Day no dia 11 de setembro.

Os astrônomos amadores que fizeram o registro são Davi Duarte e Romualdo Caldas. A fotografia foi feita utilizando um telescópio de 12 polegadas e uma câmera. Eles trabalham no Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

A imagem mostra um fenômeno conhecido como ocultação astronômica. No registro, a ocultação lunar de Marte faz parecer que o satélite natural da Terra é maior do que o planeta vermelho — quando, de fato, é menor.

As fotos do dia da Nasa são encontradas na internet ou enviadas pelos fotógrafos para a agência espacial americana. As imagens são avaliadas e selecionadas por especialistas da agência.