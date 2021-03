Laboratório brasileiro pede autorização para uso emergencial da Covaxin no Brasil

A Precisa Medicamentos, representante da Bharat Biotech no país, apresentou documentação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o pedido de uso emergencial da vacina contra covid-19 Covaxin no Brasil, informou a empresa em comunicado nesta segunda-feira.

"A Precisa Medicamentos apresentou à Anvisa a documentação para o pedido de liberação para uso emergencial da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, de quem a Precisa é representante e distribuidora exclusiva no país", diz o comunicado, acrescentando que o pedido foi apresentado na tarde desta segunda-feira.

Ainda segundo o documento, "estudos de Fase 3 mostram que a vacina é 81% eficaz, e os anticorpos induzidos pela aplicação podem neutralizar cepas variantes".

Em fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou a assinatura de contrato com a Precisa Medicamentos para a entrega de 20 milhões de doses da vacina contra covid-19 entre março e maio. A concretização do uso do imunizante do país só poderá ocorrer, no entanto, a partir da autorização da Anvisa.