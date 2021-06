Jeff Bezos deveria voltar à Terra? Milhares de pessoas acham que não

Jeff Bezos definitivamente não é unanimidade. Dois abaixo-assinados estão circulando com um pedido para que o bilionário empresário fique pelo espaço a partir do próximo mês. Mais de 41.000 pessoas já assinaram as petições.

Bezos, fundador da empresa de exploração espacial Blue Origin, afirmou no começo de junho que ele e seu irmão, Mark Bezos, viajariam ao espaço a bordo do foguete New Shepard no dia 20 de julho, no primeiro vôo humano da empresa.

Demorou apenas três dias para que duas petições fossem divulgadas pedindo para que o bilionário não retornasse à Terra, segundo informações da Business Insider. As duas listas conquistaram milhares de seguidores em apenas 10 dias.

Mais de 23.000 pessoas assinaram uma petição da Change.org intitulada "Não permita que Jeff Bezos retorne à Terra." Diz um trecho da carta: "Os bilionários não deveriam existir ... na Terra ou no espaço, mas se eles decidirem pelo último, que fiquem por lá.”

Alguns signatários explicaram suas razões. Entre as explicações estão comentários como "ser devolvido à Terra é um privilégio, não um direito" e "a Terra não quer pessoas como Jeff, Bill [Gates], Elon [Musk] e outros bilionários. "

Voo de 11 minutos

Outra petição, chamada "Petição para não permitir a reentrada de Jeff Bezos na terra", acumulou mais de 18.000 assinaturas e está aumentando rapidamente. Jose Ortiz, que elaborou a petição, disse na descrição que Bezos é "um senhor malvado obstinado na dominação global".

Ambas as petições têm como objetivo obter 25.000 assinaturas, tornando-as duas das petições mais assinadas no Change.org, de acordo com o site.

O plano de Bezos é fazer um voo de 11 minutos até a borda do espaço ao lado de seu irmão e o vencedor do leilão Blue Origin por um assento na nave New Shepard, que foi vendida por US $ 28 milhões. Eles serão amarrados em uma cápsula em forma de cúpula, no topo do foguete propulsor.

Assim que a New Shepard alcançar a chamada linha Kármán, um limite imaginário de 100 quilômetros acima da superfície da Terra, a cápsula se separará do impulsionador, reentrará na atmosfera e flutuará de volta para a Terra com a ajuda de paraquedas.

"Quero embarcar neste voo porque é uma coisa que sempre quis fazer durante toda a minha vida. É uma aventura, um grande negócio para mim", disse Bezos em um vídeo postado no Instagram no dia 7 de junho. Sobre seu retorno, ele ainda não se pronunciou.