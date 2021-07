Estudo sugere que erro pode invalidar 40 anos de pesquisas de materiais

Um novo estudo feito por pesquisadores da Suécia sugere que um erro de calibração pode invalidar as pesquisas sobre materiais publicadas nos últimos 40 anos.

O erro seria no uso do aparelho de espectroscopia de fotoelétrons, utilizado para determinar a composição química de materiais. Mais de 12 mil estudos por ano são publicados com o uso dessa técnica.

Segundo o novo estudo, a técnica, conhecida como XPS, tem um erro em potencial que já fora alvo de críticas nos anos 1970 e 1980, mas nunca foi corrigido. A calibração usada poderia levar a grandes distorções em pesquisas sobre materiais.

A análise foi publicada por Grzegorz Greczynski e Lars Hultman, dois pesquisadores da Universidade de Linkoping que têm dezenas de estudos publicados sobre o tema e milhares de citações, segundo dados do Google Scholar.

"Nossos experimentos mostram que o método de calibração mais popular leva a resultados absurdos e o uso dele deve, portanto, ser encerrado. Existem alternativas que podem dar uma calibração mais confiável, mas estas são mais exigentes do usuário e alguns precisam de refinamento. No entanto, também é muito importante encorajar as pessoas a criticarem os métodos estabelecidos em discussões de laboratório, no departamento de desenvolvimento e em seminários", diz, em nota, Greczynski. O estudo foi publicado na renomada revista científica Nature.