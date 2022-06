Estados Unidos autoriza vacinas da Pfizer e da Moderna para bebês a partir de 6 meses

O Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de vigilância sanitária dos Estados Unidos equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou nesta sexta-feira, 17, a administração de doses das vacinas dos laboratórios Moderna e Pfizer contra covid-19 em bebês a partir de seis meses de idade.

De acordo com a rede americana de notícias CNBC, a decisão da agência torna praticamente todos os americanos habilitados a tomar uma dose da vacina.

A decisão do FDA vem depois de uma análise extensa por parte de um comitê independente de especialistas em vacinas. Em reunião na última quarta-feira, o painel recomendou por unanimidade a redução dos requisitos mínimos de idade para as doses das vacinas.

Na resolução anunciada nesta sexta-feira, o FDA autorizou a administração das três doses da vacina da Pfizer em crianças na faixa de idade entre os seis meses e os quatro anos.

A vacina da Moderna, com duas doses, foi autorizada para o grupo de crianças entre seis meses e cinco anos de idade.

Até então, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, as crianças com menos de cinco anos eram o único grupo sem recomendação médica para tomar a vacina.

A vacinação de crianças com menos de cinco anos nos Estados Unidos precisa vencer algumas etapas antes de sair do papel.

Um passo importante é a autorização pelo Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, agência do governo americano para controle de epidemias.

Neste sábado, é esperada uma reunião do comitê do CDC para controle da covid-19 para definir protocolos de vacinação a bebês em farmácias e clínicas.

Ainda segundo a CNBC, o governo do presidente democrata Joe Biden espera começar a vacinação de bebês de seis meses de idade já a partir desta terça-feira, dia 21.

O governo americano diz ter comprado 10 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da Moderna para o programa de vacinação de crianças.

