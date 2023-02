Três cafeterias para conhecer em Bogotá

É fácil imaginar que uma visita a Bogotá seja, também, uma grande aventura na busca por cafés. Na Colômbia, maior fornecedora mundial de arábica lavado, e terceiro maior produtor de café do mundo, depois do Brasil e do Vietnã, muitos cafés e cafeterias embriagam quem caminha pelas suas ruas com o gostoso aroma do café.

No principal centro econômico e industrial do país é possível encontrar um pouco das sutilezas do interior. Entre charmosos prédios de tijolinhos e ruas arborizadas, há diversas cafeterias que trabalham de forma responsável com os grãos de origem, unindo ambientes acolhedores à sofisticação do paladar.

Pacotes de café no Azahar: opções de alta qualidade

Azahar Café

No bairro Chapineiro, conheça o Azahar Café. Você pode beber ali ou pedir seu café para viagem enquanto passeia pelo simpático Parque 93 que fica ao lado. O nome da marca está relacionado à flor cafeeira que marca o início de cada grão torrado na busca pelo melhor café da Colômbia. O pacote de 340 gramas da versão Sol Nascente custa 28,3 mil pesos colombianos, cerca de R$ 31,00 — pode ser comprado em grãos ou moído de acordo com o modo de filtragem desejado. O café tem notas de pêssego, melão, mel e lima — equilibrado e muito aromático. O Azahar trabalha com produtores locais que recebem taxas estáveis ​​e acima do mercado. Ao comprar um pacote, aceite a sacola estilo ecobag de cortesia, uma bela lembrança para trazer de viagem.

Azahar café conta com dois endereços em Bogotá:

Azahar Café Nogal — Carrera 9 # 79A-23

Azahar Café 93 — Calle 93b #13-91

azaharcoffee.com | @azaharcoffee

Tropicália Café

Se você estiver a trabalho, e precisar parar para uma reunião, vale a pena conhecer o novo Tropicália Café — uma torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos. No seu charmoso e amplo espaço, há plantas e muita iluminação natural. Além das ótimas opções de café, conta com uma boa internet grátis, criando o perfeito ambiente para uma manhã de trabalho remoto. Aqui, você pode escolher entre o filtrado do dia ou optar por um dos cafés especiais — o filtrado privilégio, por 9,5 mil pesos colombianos, cerca de R$ 10,50. O aroma de café moído paira no ar e você é convidado a cheirá-lo mais de perto antes de ser filtrado. Para acompanhar, prove o waffle de Yuca, acompanhado de geleia de goiaba, custa 18 mil pesos colombianos, cerca de R$ 20,00. Os pacotes de café com 340 gramas, em embalagens 100% recicláveis, também podem ser comprados em grãos ou moídos na hora. A versão Tropicália Esencia apoia comunidades indígenas, estreitando laços entre lideranças femininas e o mercado de cafés especiais. O Tropicália também possui um projeto de reciclagem: levando cinco pacotes vazios de algum de seus cafés, você troca por uma bolsinha estilo nécessaire que reproduz o design gráfico de suas lindas embalagens — ela também pode ser comprada por 15 mil pesos colombianos, cerca de R$ 17,00.

Tropicália Café

Calle 81a #8-23

www.tropicaliacoffee.com | @tropicaliacoffee

Libertario Coffee Roasters

Para aproveitar o clima ameno de Bogotá, nada melhor do que sentar-se ao ar livre em um belo jardim enquanto compartilhamos uma taza de café. A unidade do Libertario Coffee Roasters, localizada na Zona G, fica em um simpático sobrado com mesas na parte externa além de um confortável espaço interior. Aqui, há diferentes perfis de xícara para todos os paladares; aromas, fragrâncias e sabores que refletem a diversidade e complexidade dos cafés colombianos podem ser encontrados nessa charmosa cafeteria. Os cafés são divididos em três categorias: Paz, Libre e Rock. A versão Paz traz um equilíbrio entre doçura e acidez. O Libre é mais intenso e frutado. Já a versão Rock é sempre rebelde e excêntrica, com cafés elegantes e de um lote específico da safra. Você escolhe o tipo de café e o método que prefere beber. Os cafés também podem ser comprados em grãos: o pacote do café Paz com 200 gramas, boa pedida para o dia a dia, pode ser comprado por 28,5 mil pesos colombianos, cerca de R$ 31,00. O Libertario destina 3% das vendas para a transformação da lavoura cafeeira, por meio da agricultura regenerativa que recupera a biodiversidade, a saúde do solo e a resiliência das famílias camponesas.

Libertario Coffee Roasters conta com três endereços em Bogotá:

Calle 70A # 5 – 37 (Zona G)

Calle 122 # 17A – 56

Carrera 13 # 85 - 13

libertariocoffee.co | @libertariocoffee