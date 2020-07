Smart Fit reabrirá 115 unidades em São Paulo a partir de amanhã

A rede de academias Smart Fit confirmou à EXAME que iniciará a reabertura de suas unidades no estado de São Paulo a partir da próxima terça-feira, 14, quase 4 meses depois de ter fechado as portas no último dia 19 de março.

A retomada chega 4 dias após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciar o maior plano de flexibilização das medidas de isolamento desde o início da pandemia na última sexta-feira.

Ao todo, 115 unidades deverão reabrir na Capital, Cotia, Diadema, Barueri, Guarujá e Santo André. Essas regiões estão na fase amarela do plano de retomada do estado, que permite o retorno com restrições de restaurantes, bares, salões de beleza e academias de ginástica.

Segundo a Smart Fit, o retorno seguirá todas as recomendações exigidas no plano de reabertura de São Paulo. A rede com mais de dois milhões de alunos também está adotando medidas adicionais contidas no manual criado pela Associação Brasileira das Academias (ACAD).

A partir de terça-feira, as academias funcionarão 6 horas por dia com no máximo 30% de sua capacidade total. Os alunos da Smart Fit terão que agendar um horário através do site da academia e, nos horários de pico, terão no máximo uma hora para a realização dos treinos. As vagas são limitadas e só será possível fazer um agendamento por vez.

Para entrar nas unidades, a temperatura será medida por um funcionário e o uso de máscara será obrigatório. Metade dos aparelhos cardiovasculares e armários foram desativados para evitar aglomerações e algumas áreas serão fechadas de 2 a 3 vezes ao dia para limpeza e desinfecção.

Cancelamento

Com suas unidades fechadas, a Smart Fit “congelou” as mensalidades de seus clientes ainda em março. Mesmo assim, muitos consumidores tentaram cancelar os planos mas não conseguiram, porque a rede só permite que cancelamentos sejam feitos diretamente nas unidades, que estavam fechadas.

Diante disso, o Procon-SP já recebeu mais de 800 reclamações, a maioria delas relacionadas a dificuldade em realizar o cancelamento dos planos.

Após a reabertura desta terça-feira, segundo a Smart Fit, os planos dos alunos matriculados em regiões onde as unidades voltarão a funcionar serão reativados. Os clientes que forem de grupo de risco, ou mesmo que não se sentirem confortáveis para o retorno, poderão pedir para manter o contrato “congelado” através do site da empresa, evitando as mensalidades. Os cancelamentos permanecerão sendo exclusivamente presenciais.