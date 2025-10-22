Casual

Revo amplia mobilidade de luxo no interior paulista com novo lounge

Movimento acompanha o conceito de 'luxo invisível' e expande o acesso a viagens aéreas do interior à capital de São Paulo

Luxo no interior: Revo lança novo lounge para viagens à capital (Revo/ Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16h25.

Luxo
A demanda por residências em condomínios de luxo segue em alta no interior paulista, mesmo após a pandemia. Segundo estudo recente da Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), 56% do público de alta renda manifestou intenção de adquirir imóveis sofisticados na região no primeiro trimestre de 2025.

O movimento é impulsionado pela busca de mais qualidade de vida e pelo conceito de “luxo invisível” — que valoriza experiências, conforto e funcionalidade —, e tem sido impulsionado por grandes marcas. A Revo, especializada em mobilidade aérea de alto padrão, é uma delas.

A empresa inaugurou o primeiro lounge no heliponto da Quinta da Baroneza, residencial de alto luxo em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A novidade expande a já rota fixa oferecida pela Revo entre a Avenida Faria Lima e o residencial, agora com uma nova experiência exclusiva para moradores e visitantes.

O espaço possui 120m² e foi criado e construído pela Capsu, empresa focada em construção que mistura tecnologia e sustentabilidade. Foi feito com materiais renováveis e sequestrou, no processo, 12 toneladas de carbono. O interior do lounge tem mobília e objetos de decoração assinados pela Breton, marca referência no segmento de móveis.

Além da inauguração, a Revo também passa a ser a empresa responsável pela gestão do controle aéreo na Quinta da Baroneza.

Voos entre a capital e o interior em minutos

Com rotas fixas, a empresa oferece voos que conectam a capital paulista em poucos minutos a destinos como Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e Quinta da Baroneza.

Os clientes podem reservar viagens com a compra de assentos únicos, múltiplos ou realizar o fretamento completo da cabine. A Revo dispõe de serviço personalizado de jornada completa, com deslocamento porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem — via terrestre — nos voos para Guarulhos.

Também é possível realizar viagens privadas sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praias e cidades vizinhas.

“Mais do que um espaço de espera, o lounge da Revo foi projetado para oferecer uma experiência de alto padrão no momento de embarque ou desembarque. Criamos um design sofisticado e serviços personalizados em meio a uma vista privilegiada”, afirma Patricia Dib, CMO da Revo.

A empresa pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), que opera no Brasil há 25 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1.500 voos semanais. Anualmente, mais de 750.000 passageiros são transportados pela companhia.

