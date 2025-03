Replay retorna ao Brasil e pretende alcançar 300 pontos de venda ainda este ano

A Replay, marca focada em jeanswear premium, está de volta ao Brasil, agora sob o comando do Grupo AMC Têxtil. A operação da marca italiana foi assumida pela empresa brasileira como parte de sua estratégia para fortalecer sua presença no segmento premium e consolidar sua atuação no mercado de atacado.

A marca havia deixado o Brasil após a antiga operadora, a Rep Jeans, solicitar recuperação judicial em 2022. Presente no país desde 2003 com lojas próprias e franquias, a Replay enfrentou uma queda acentuada nas vendas devido a mudanças no comportamento do consumo e à pandemia de covid-19.

Antes de encerrar as operações, a marca contava com 130 pontos de venda. Com o novo controle, o plano é triplicar essa presença no primeiro ano, focando na expansão no atacado e com uma projeção de crescimento de 350% no faturamento anual, em comparação à operação anterior. No exterior, a marca tem campanhas históricas, incluindo com medalhista olímpico Usain Bolt.

Para marcar o retorno da icônica grife italiana ao Brasil, a Replay promove um desfile no dia 14 de março no Allianz Parque, apresentado por Barbara Coelho. Neymar, embaixador da marca de longa data, será presença confirmada, junto com Pedro Scooby, Fernanda Lima e Enzo Celulari. Na passarela, Cinthia Dicker e Francisco e João Hilbert desfilam a coleção Capítulo 1, que marca o retorno da marca e a recuperação de sua identidade, com valores e uma visão para o futuro do jeans premium.

Foco no atacado

A estratégia da AMC Têxtil une a força global da Replay com a expertise local do grupo, visando uma distribuição estruturada por meio de showrooms estratégicos e parcerias com lojistas multimarcas, alinhados ao posicionamento premium da marca.

“Vamos crescer de forma acelerada, mas sempre estratégica, garantindo que a Replay se torne uma referência dentro do segmento jeanswear premium no Brasil”, afirma Bruno Simono, diretor comercial da AMC Têxtil. Além da expansão no atacado, há planos para a abertura de lojas próprias e franquias, priorizando capitais e grandes centros urbanos, regiões onde a Replay já é reconhecida e possui grande potencial de consumo.