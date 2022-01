PSG adia turnê de inverno no Catar em meio a onda de casos de Covid-19

O Paris Saint-Germain adiou sua turnê de inverno no Catar enquanto os casos de Covid-19 continuam crescendo pelo mundo, afirmou o clube francês na quarta-feira.

A França registrou um recorde de quase 370 mil infecções na terça-feira, enquanto a média de 7 dias de novas infecções bateu um novo recorde de mais de 283 mil.

"Tendo em vista a situação sanitária na França, o Paris Saint-Germain decidiu adiar a Turnê de Inverno 2022 no Catar para proteger a saúde de seus funcionários e jogadores", afirmou o clube em seu website.

O PSG faria uma sessão de treinamentos de três dias no país árabe entre os dia 16 e 18 de janeiro, seguido de uma partida contra uma equipe local em Riad, na Arábia Saudita, no dia 19 de janeiro.

O clube francês reportou uma onda de casos de Covid-19 neste mês, com vários dos jogadores, incluindo o atacante Lionel Messi, testando positivo para o coronavírus.

O número de infecções diárias no Catar também disparou, superando picos anteriores registrados no verão de 2020, e outros países do Golfo Persa também registram surtos de casos.