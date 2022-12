Prêmio Caboré 2022: profissionais mulheres são a maioria entre os vencedores

Na noite de ontem (7), o mercado voltou sua atenção ao Prêmio Caboré, principal premiação da indústria de comunicação brasileira. Promovido pelo Meio & Mensagem, a festa revelou os 14 profissionais e empresas que levaram para casa a famosa coruja, símbolo da premiação.

A lista de vencedores do Caboré 2022 foi marcada pela evolução e amplitude da indústria de comunicação, marketing e mídia. No total, 42 profissionais e empresas foram indicados, sendo que 38 receberam a gaiola, símbolo da indicação, pela primeira vez.

Entre os vencedores, a Galeria levou para casa o troféu de melhor Agência de Comunicação em sua primeira indicação. O prêmio de Anunciante do Ano foi para a Heineken, coroando um trabalho que foi feito pensando muito além das marcas, das vendas e dos prêmios.

A Globo venceu, pelo segundo ano consecutivo, como melhor Veículo de Comunicação (Produtor de Conteúdo). Já a Favela Holding, conjunto com mais de 20 empresas que tem como objetivo central o desenvolvimento de favelas e seus moradores, levou o prêmio de melhor Serviço de Marketing.

Conheça o Clube CMO, a comunidade exclusiva dos decisores à frente dos maiores anunciantes do Brasil

Entre os profissionais, seis mulheres levaram o prêmio para casa. Stella Pirani (Wunderman Thompson) venceu na categoria Profissional de Estratégia; Helena Bertho (Nubank) foi contemplada com o Caboré de melhor Profissional de Inovação e Gabi Borges (Publicis) venceu como melhor Profissional de Atendimento e Negócios.

Na categoria Profissional de Marketing, Ana Paula Castello Branco (TIM) levou o prêmio da noite. Castello Branco entrou como estagiária na Coca-Cola e, depois de 20 anos, saiu como uma das diretoras de marca mais premiadas do Brasil. Está desde 2017 à frente da estratégia da TIM, e foi selecionada como uma Women to Watch em 2020.

Os vencedores foram escolhidos em votação aberta aos assinantes do Meio & Mensagem e auditada pela PWC. Os três indicados em cada categoria do prêmio são selecionados pelos editores do Meio & Mensagem, após um processo de consulta a líderes do mercado e análises editoriais das trajetórias e fatos recentes envolvendo profissionais e empresas dos segmentos contemplados.

Clube CMO no SXSW, uma imersão no maior festival de tecnologia e inovação do mundo; saiba como participar

Confira, abaixo, a lista completa com os vencedores do Caboré 2022:

Dirigente da Indústria da Comunicação

Filipe Bartholomeu (AlmapBBDO)

Agência de Comunicação

Galeria

Profissional de Criação

Angerson Vieira (Africa)

Profissionais de Atendimento e Negócios

Gabriela Borges (Publicis)

Profissional de Estratégia

Stella Pirani (Wunderman Thompson)

Profissional de Mídia

Rafaela Queiroz (DPZ)

Anunciante

Heineken

Profissional de Marketing

Ana Paula Castello Branco (TIM)

Veículo de Comunicação - Plataforma de Mídia

Google

Veículo de Comunicação - Produtor de Conteúdo

Globo

Profissional de Veículo

Gabriela Comazzetto (TikTok)

Serviços de Marketing

Favela Holding

Produção

Play9

Profissional de Inovação

Helena Bertho (Nubank)

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.