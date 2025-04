Os 13 melhores restaurantes do Rio de Janeiro segundo ranking EXAME Casual 2025

Na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, as cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto municípios do interior, refletindo a rica diversidade gastronômica do Brasil. O Rio de Janeiro é uma das capitais representadas e tem estabelecimentos que vão da cozinha tradicional até de alta gastronomia com menu degustação.

Os restaurantes foram eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses, sem ordem de preferência.

Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado, seguido pelo Lasai, do Rio de Janeiro, que manteve o segundo lugar após ser o primeiro colocado no ano passado. Confira o ranking completo abaixo ou neste link.

2 º lugar | Lasai | Rio de Janeiro

Lasai: experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite (Lasai/Divulgação)

Inaugurado em 2014, o Lasai ( “tranquilo”, na tradução do euskera, a língua do País Basco, na Espanha) oferece uma experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite, acomodados de frente para a cozinha. Na mesa, a vivência vai além de simplesmente degustar os pratos: os clientes têm a oportunidade de observar de perto todas as etapas da preparação e a movimentação da equipe. O chef Rafa Costa e Silva, conhecido por suas técnicas modernas e pela utilização de insumos brasileiros, cultiva muitos dos ingredientes em suas hortas próprias, além de obter produtos de pequenos agricultores do Rio de Janeiro. Com duas estrelas Michelin e mais de duas dezenas de prêmios, o Lasai é reconhecido por sua excelência. O restaurante oferece um menu degustação preparado com ingredientes frescos do dia, no valor de 1.250 reais, que pode ser harmonizado por mais 638 reais. A carta de vinhos prioriza rótulos orgânicos e biodinâmicos, alinhando-se à filosofia do chef de valorizar o que é produzido de maneira sustentável.

Largo dos Leões, 35, Humaitá, Rio de Janeiro. De terça a sexta, das 20h às 22h30; sábado, das 19h às 22h30.

6 º lugar | Oteque | Rio de Janeiro

Oteque: moderna, naturalista e brasileira (Rodrigo Azevedo/Divulgação)

“Moderna naturalista brasileira.” É assim que o cozinheiro — ele prefere esse termo a chef — Alberto Landgraf define sua cozinha no concorrido Oteque, no Rio de Janeiro. Para ele, uma cenoura da região serrana do Rio de Janeiro é tão brasileira quanto um tucupi. Seguindo essa filosofia, o paranaense Landgraf cria jantares com o que há de mais fresco no dia. A experiência de duas estrelas Michelin no Oteque oferece pratos e ingredientes locais, sempre respeitando a regra de que devem ser provenientes de uma área geograficamente próxima ao restaurante. O menu degustação custa 995 reais e pode ser harmonizado por mais 950 reais. Com apenas 30 lugares, a recomendação é reservar com antecedência de pelo menos duas semanas, especialmente às sextas e aos sábados.

Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, no jantar.

12º Casa 201 - Rio de Janeiro

No Casa 201, o chef João Paulo Frankenfeld transforma a gastronomia em uma experiência sensorial única. Com um menu degustação de oito tempos, ele oferece uma imersão nos sabores que tocam a alma, cuidadosamente elaborados com técnicas contemporâneas e ingredientes que surpreendem. Atendendo apenas 20 pessoas por noite, em mesas de 2 ou 8 lugares, a casa garante exclusividade e um atendimento personalizado. Entre as delícias, destaca-se a costela black angus, acompanhada de mousseline de batata, ciboulette, picles e molho marsala – um prato que encanta e fascina, marcando a excelência do restaurante.

Serviço: Rua Lopes Quintas, 201, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Abre de terça a sábado a partir das 20h.

13º Oseille – Rio de Janeiro

Localizado no segundo andar do Toto, “primogênito” de Thomas Troisgros, o Oseille foi idealizado para oferecer qualidade gastronômica com um ambiente leve e divertido. No casarão, um balcão com apenas 16 lugares. O menu, de cinco ou sete etapas (R$ 490 + R$ 300 com harmonização e R$ 650 + R$380 com harmonização, respectivamente), pode variar e contar com pratos como o crocante de alga e tartare de tomate, tortellini de tubérculos e consommé de cebola e o cogumelo paris, sorvete de baunilha, chantilly de cogumelo, crumble de chocolate e suspiro. Thomas prioriza o uso de produtos frescos, pratos leves, porções menores e delicadas e apresentações impecáveis, característica da Nouvelle Cuisine, um movimento originado na década de 1970 na França e que teve como um dos pioneiros Pierre Troisgros, avô de Thomas, revolucionando a culinária mundial.

Serviço: Rua Joana Angélica, 155, 2º andar - Ipanema - Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: Quarta-feira a sábado, a partir das 20h. Mediante apenas sob reservas, às 19h45. Telefone: (21) 3854-1819.

21º Ocyá – Rio de Janeiro

Em um charmoso arquipélago na Barra da Tijuca, mais precisamente na Ilha Primeira, funciona o Ocyá. Mais do que um restaurante especializado em peixes e frutos do mar, o Ocyá proporciona uma experiência única. Tudo começa pela chegada, feita via barco. O ambiente à beira d’água, as mesinhas ao ar livre e a vista o pôr do sol completam a atmosfera. Da cozinha, o chef e proprietário Gerônimo Athuel expede pratos com aproveitamento total de peixes. O menu é feito para ser degustado sem pressa e sobre as águas. Entre os pratos, o crudo de peixe maturado e ajo blanco (R$ 63), pão de alho de camarão no forno a lenha (crocante de panko com casca de camarão defumada) (R$ 49), e o peixe do dia desossado na brasa com arroz de limão cremoso, farofa fria e fritas (R$ 254, para duas pessoas).

Serviço: Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico). Tel: (21) 97286-1250 Quartas e quintas, das 12h às 18h. Sextas e sábados, das 12h às 22h. Domingos, das 12h às 20h. Ocyá Leblon Rua Aristides Espinola, 88 – Leblon – Rio de Janeiro. Tel: 21 97286-1250 Horários de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h.

25º Oro – Rio de Janeiro

Há 23 anos, Felipe Bronze apostou no sonho da cozinha, e há 14 anos, inaugurou o Oro. Ao lado da sommelière argentina Cecilia Aldaz, a dupla conquistou prêmios em rankings como 50 Best Restaurants Discovery, Latin America’s 50 Best Restaurants e duas estrelas do Guia Michelin. Há duas opções de menu degustação, o Afetividade (R$ 690), com 14 etapas e o Criatividade (R$ 790), de 18 tempos. As etapas são divididas em snacks batizada de “Com as Mãos”; “Com Talheres”, os pratos principais e “Que Seja Doce”, a seção de sobremesas. Entre os pratos, a tapa de camarão com chuchu, o sanduíche de pão no vapor com lâminas de porco e abacaxi grelhado e o sorvete de gema curada, com cajá e bolo de amêndoas. Todas as criações do Oro possuem ao menos um momento na brasa, seja a da parrilla, do yakitori ou carvão. As sugestões de harmonização partem de Aldaz a partir das 114 referências de sua carta.

Serviço: Av. General San Martin, 889, Leblon, Rio de Janeiro. Horário de Funcionamento: De terça à quinta-feira, das 19h às 23h; Sexta-feira, das 19h a 00; Sábado; das 13h às 15h e das 19h a 00h. Reservas: (21) 2540-8768 e reservas@ororestaurante.com.br.

45º Cipriani - Rio de Janeiro

Restaurante com uma estrela Michelin localizado no Copacabana Palace, o Cipriani combina sabores clássicos da Itália a diferentes referências para criar interpretações com estética moderna, baseadas na valorização de ingredientes típicos. Sob o comando do chef Nello Cassese, nascido em Nápoles, o local agora apresenta um menu degustação de 11 (R$ 605) ou 14 etapas (R$ 735), que resgata tradições e receitas de Norte a Sul do país europeu, mas também traz influências asiáticas.

Entre os pratos principais, destaque para o risoto com manteiga azeda, emulsão de ouriço, ostra defumada, óleo essencial de crustáceos e missô vermelho; e a carne bovina Dry Age (maturada por 40 a 50 dias) na brasa, servida com ciambotta (prato de legumes típico de verão no Sul da Itália) e emulsão de tomate, carne e xarope defumado de whisky.

Avenida Atlântica, 1702, Copacabana, Rio de Janeiro. Tel (21) 2548-7070. Segunda a sábado, a partir das 19h.

50º Sud, o Pássaro Verde - Rio de Janeiro

O Sud, restaurante da chef Roberta Sudbrack, conta com um imenso forno de barro que é o coração da casa, de onde saem pratos preparados com ingredientes frescos vindos diariamente de pequenos produtores artesanais com quem Roberta mantém parceria. Essa conexão com o Brasil está presente em detalhes, desde os gougères de queijo brasileiro até a seleção de embutidos e queijos nacionais escolhidos pela chef.

O arroz de frutos da terra, vibrante com legumes orgânicos, e o cordeiro assado lentamente até desmanchar na boca, são destaques do cardápio. Para encerrar a noite, a panqueca de doce de leite, servida ainda borbulhante, chama a atenção. O lugar também apresenta vinhos naturais selecionados.

Serviço: Rua Visconde de Carandaí, 35, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Tel (21) 973836725. Sexta e Sábado das 12h às 15h e Domingo das 12h às 17h. Terça à Sábado das 18h às 22h.

62º Chez Claude - Rio de Janeiro

No coração do Leblon, o Chez Claude do chef francês Claude Troisgros é um espaço onde a informalidade se mistura com a alta gastronomia. Em uma cozinha aberta, no centro do salão, o chef cria um espetáculo de sabores, renovando seu menu constantemente com ingredientes frescos e sazonais. Entre os pratos icônicos, destacam-se o Steak Tartare com Cornflakes e o Ragu de Cavaquinha com Rigatoni. O ambiente moderno, com mesas de jaca e paredes de vidro, reflete a valorização de pequenos empreendedores. No Chez Claude, cada refeição é uma experiência de proximidade e convivência.

Serviço: Rua Conde de Bernadote 26, Leblon, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: de segunda a quarta das 18h30 às 22h30; quinta-feira a sábado das 18h30 às 23h30; e aos domingos das 12 às 17h.

72º San Omakase - Rio de Janeiro

O chef André Kawai apresenta a cada noite um menu exclusivo com ingredientes nobres, tratados com técnica, execução e preocupação com os detalhes. Em 15 etapas compostas por preparos clássicos e peixes selecionados no dia, o cardápio em estilo omakase dá destaque a cortes especiais como akami (mais magro), chutoro (mais suave e macio) e otoro (mais gorduroso e macio, retirado da barriga), retirados tanto do maguro (atum) quanto do bluefin.

O local também oferece frutos do mar nobres, como uni (ouriço), unagi (enguia) e hotate (vieira), e peixes menos óbvios, tais como pargo, tainha, olho de cão e prejereba, capturados preferencialmente por pescadores locais, que entram no mar até duas vezes ao dia para garantir o frescor.

Serviço: Rua Conde Bernadotte, 26, Loja 103, Leblon. Tel (21) 2112-5199. Terça a sábado, 19h ou 21h30, apenas com reservas.

74º Koral - Rio de Janeiro

O restaurante, comandado pelo chef Pedro Coronha, combina técnica e criatividade em uma cozinha cosmopolita leve e moderna. Localizado em um charmoso casarão, o espaço oferece pratos que reinterpretam receitas tradicionais com influências da culinária asiática, europeia e das Américas. As opções vão da terra ao mar, com ênfase para ingredientes frescos e preparações na brasa, cruas ou refrescantes.

O bar segue o mesmo conceito, com coquetéis autorais e clássicos preparados em um espaço aberto, além de uma carta de vinhos cuidadosamente escolhida pelo chef. A união entre sabores e culturas – especialmente as influências sul-americanas, nórdicas e asiáticas – está presente em muitos detalhes.

Serviço: Rua Barão da Torre, 446, Ipanema, Rio de Janeiro. Tel (21) 99513-6437. Terça, quarta e quinta: 12h às 16h. Terças e quartas das 19h às 23h. Quintas das 19h à 00h. Sextas e sábados: de 12h à meia-noite. Domingos: 12h às 19h.

76º Toto - Rio de Janeiro

Quarta geração de uma das famílias mais importantes da gastronomia mundial, o chef e restaurateur Thomas Troisgros abriu em outubro de 2023 seu primeiro restaurante sozinho: o Toto. Para o menu, o chef faz a junção de suas lembranças gastronômicas traduzidas em receitas que unem cultura, sabor, textura e aroma.

À exemplo disso, estão o coração de galinha com molho de ostra, pimenta de cheiro, coentro, gengibre; Gyoza costela assada, ponzu, agrião; Humus do dia; Bun, camarão, maionese katsuoboshi, nira, picles; Pargo a meunière de tangerina, palmito assado, tomate; Galeto assado, molho Pierre troisgros, cogumelos, brócolis, e Porco à milanesa, salada de raízes com maionese de ovo cozido.

Serviço: Rua Joana Angélica, 155, Ipanema. Tel: (21) 3854-1819. Todos os dias, das 12h à meia-noite.

85º Dois de Fevereiro - Rio de Janeiro

O restaurante do produtor cultural Raphael Vidal, no Largo da Prainha, cruza os sabores ancestrais da Bahia e da Pequena África do Rio. O cardápio criado pelo chef João Diamante percorre os caminhos que transformaram sua ancestralidade em assinatura na cozinha.

Para começar, entradas como Manjubinha frita no fubá com maionese da casa e o Crudo de atum com fatias de pastel frito são algumas das opções inspiradas no mar de Jaguaribe em Salvador. Entre os principais, destaque para as Moquecas, servidas com arroz, farofa de dendê e pirão – que podem vir com peixe do dia.

Serviço: Rua Sacadura Cabral, 79, Largo da Prainha, Saúde. Tel (21) 988863484 Terça a Quinta-feira das 11h30 às 17h, sexta a sábado 11h30 às 21h e domingo até as 18h.

Os 100 restaurantes eleitos

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME aparecem endereços em 16 estados brasileiros. Confira no site as resenhas completas dos 100 restaurantes

1 Origem Salvador 2 Lasai Rio de Janeiro 3 Manu Curitiba 4 Tuju São Paulo 5 Maní São Paulo 6 Oteque Rio de Janeiro 7 Evvai São Paulo 8 Metzi São Paulo 9 Manga Salvador 10 Fame São Paulo 11 Nelita São Paulo 12 Casa 201 Rio de Janeiro 13 A Casa do Porco São Paulo 13 Notiê São Paulo 13 Oseille Rio de Janeiro 16 Cepa São Paulo 16 Kotori São Paulo 18 Asu Curitiba 18 Glouton Belo Horizonte 18 Ichigo Ichie Curitiba 21 D.O.M. São Paulo 21 Ocyá Rio de Janeiro 23 Mocotó São Paulo 24 K.sa Curitiba 25 Oro Rio de Janeiro 26 Casa do Saulo Santarém (PA) 27 Dona Mariquita Salvador 28 Igor Curitiba 29 Taberna Japonesa Quina do Futuro Recife 30 Íz Goiânia 31 Aiô São Paulo 32 Cais São Paulo 32 Cala del Tanit São Paulo 32 Charco São Paulo 32 Kazuo São Paulo 32 Kuro São Paulo 32 Murakami São Paulo 38 Pacato Belo Horizonte 39 Ping Yang São Paulo 40 Arturito São Paulo 41 Banzeiro Manaus 42 Birosca Belo Horizonte 43 Capincho Porto Alegre 44 Valle Rústico Garibaldi (RS) 45 Cipriani Rio de Janeiro 46 Jean Georges São Paulo 47 Clandestina São Paulo 47 Fasano São Paulo 49 Remanso do Peixe Belém 50 Sud, o Pássaro Verde Rio de Janeiro 51 Arvo Recife 51 Benedita Cozinha Afetiva Fernando de Noronha (PE) 53 Aizomê São Paulo 53 A Baianeira São Paulo 55 Ori Salvador 56 Duq Curitiba 57 Trintaeum Belo Horizonte 58 Gata Gorda Belo Horizonte 59 Gero São Paulo 60 Cozinha Tupis Belo Horizonte 61 Boia Salvador 62 Chez Claude Rio de Janeiro 62 Picchi São Paulo 64 Shihoma São Paulo 65 Bar da Dona Onça São Paulo 66 Casa do Saulo Onze Janelas Belém 67 Xapuri Belo Horizonte 68 Ryo Gastronomia São Paulo 69 Tanit São Paulo 70 Komah São Paulo 71 Amado Salvador 72 San Omakase Rio de Janeiro 73 Madê Santos (SP) 74 Koral Rio de Janeiro 75 Tordesilhas São Paulo 76 Toto Restaurante Rio de Janeiro 77 Modern Mamma Osteria São Paulo 78 Ostradamus Florianópolis 79 Dalva e Dito São Paulo 80 Casa de Tereza Salvador 81 Cora São Paulo 81 Cozinha 212 São Paulo 83 Feér Curitiba 84 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 85 Dois de Fevereiro Rio de Janeiro 86 Casa do João Bonito (MS) 87 Caxiri Manaus 88 Ninita Belo Horizonte 89 Divina Gula Maceió 90 Osteria Della Colombina Garibaldi (RS) 91 La Cozinha — Barra Grande Cajueiro da Praia (PI) 92 Makoto São Paulo 93 Picuí Maceió 94 Preta Restaurante Salvador 95 Reteteu Recife 96 Marie Brasília 97 Rocka Búzios (RJ) 98 Tragaluz Tiradentes (MG) 99 Xavier Porto Alegre 100 Angá Petrópolis (RJ)

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), André Bezerra (Duo Gourmet), Arnaldo Lorençato (Veja-SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Bruna Vitória Gasparini (@comeremcg), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Rech (Paladar/O Estado de S. Paulo), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), Josimar Melo (Sabor & Arte/Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (jornalista/@jusaad), Juliana Simon (UOL), Junior Ferraro (revista Azul), Jussara Voss (@jussaravoss), Kike Martins (revista 29horas), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lela Zaniol (Destemperados), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luciana Tezoto (TV Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (revista Claudia), Nide Lins (@nidelins), Otavio Furtado (@maiorviagem), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Patricia Oyama (Elle), Paula Theotonio (jornal Correio), Priscila Matta (@deondevinho), Rafael Tonon (Eater), Raphael Camposo (@raphaelcamposo), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Monti (@viagemgourmet), Rita Comini (A Gazeta Cuiabá), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Robson Mattos (@robsonmattos), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).