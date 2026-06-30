Os arquitetos do mercado: as mentes que ditam as regras nos bastidores da arte

Se as telas e esculturas que reluzem nos pavilhões das feiras atraem os olhares dos colecionadores, é nos bastidores que o verdadeiro destino do mercado de arte é traçado.

O circuito das artes plásticas é movido por uma engrenagem silenciosa de curadores, pesquisadores e consultores estratégicos (art advisors). São esses profissionais que funcionam como os verdadeiros curadores de tendências do setor, antecipando quais nomes ganharão espaço nas paredes dos museus internacionais e, consequentemente, quais ativos passarão por fortes processos de valorização financeira.

Abaixo, apresentamos quatro personalidades indispensáveis que estão movimentando as estruturas e ditando o ritmo do circuito artístico contemporâneo. Confira:

Amanda Carneiro

Ao lado de Raphael Fonseca, foi empossada curadora-chefe da 37a Bienal de São Paulo, marcada para 2027. A nomeação da dupla marca um reencontro da instituição com uma tradição curatorial marcadamente brasileira. Desde 2018, Carneiro é curadora do Masp, onde organizou mostras em parceria com instituições como The Whitworth, American Folk Art Museum, Museo Universitario del Chopo e Itaú Cultural. Também foi organizadora artística da 60a Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza (2024) — Stranieri Ovunque — Foreigners Everywhere.

Ana Carolina Ralston

Curadora e pesquisadora de artes visuais, assinou a curadoria de exposições festejadas, caso da última individual de José Bechara na galeria Marilia Razuk, em São Paulo. A 14a edição da Mostra 3M de Arte, intitulada “Biomorfos: a Reinvenção do Ser”, também foi organizada por ela. No Parque da Luz, em São Paulo, reuniu obras de Ayrton Heráclito e Luiz Zerbini, entre outros artistas. O palco de outra grande mostra assinada por Ralston, “Paisagens Perdidas para Lina Bo Bardi”, de Ana Maria Tavares, foi a Casa de Vidro.

Camila Yunes

Está determinada a quebrar a ideia de que apenas quem tem muito dinheiro pode adquirir uma obra de arte. A art advisor é neta de Ivani e Jorge Nunes, que formaram uma coleção de arte monumental administrada por sua mãe, Beatriz Yunes Guarita. Fundada em 2018, a consultoria de Camila auxilia na catalogação e expansão de coleções existentes e ajuda aqueles que estão começando. Certa vez, foi incumbida de comprar uma obra específica de Olafur Eliasson e descobriu que ela já havia sido vendida. A solução foi convencer o artista dinamarquês a criar uma nova, semelhante à original.

Raphael Fonseca

Carioca radicado em Lisboa, é curador de artes visuais da Culturgest, com sedes no Porto e na capital de Portugal, e vai exercer o mesmo cargo no pavilhão de Taiwan na 61a Bienal de Veneza, neste ano. Mais: é curador at large de arte moderna e contemporânea latino-americana no Denver Art Museum, nos Estados Unidos. Viajou do Rio de Janeiro para São Paulo, pela primeira vez, em 2006, para visitar a Bienal de São Paulo, da qual acaba de virar curador-chefe, ao lado de Amanda Carneiro. A dupla estará à frente da 37a edição da mostra.