Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a minissérie "Som na Faixa", sobre a criação do Spotify, e a terceira temporada do reality show "Casamento às Cegas". Já no Star+, a estreia do longa "Rosalina" e a 11ª temporada de "American Horror Story".

Rosalina (Star+)

“Rosalina” é uma nova e cômica reviravolta da clássica história de amor de William Shakespeare, “Romeu e Julieta”, narrada pela perspectiva de Rosalina (Kaitlyn Dever), a namorada que Romeu (Kyle Allen) abandona quando conhece Julieta (Isabela Merced). Inconsolável e com coração partido, Rosalina elabora um plano para acabar com o famoso romance e reconquistar seu amado.

American Horror Story (Star+)

Intitulada “American Horror Story: New York City”, a temporada será a mais mortal de American Horror Story e diferente de qualquer outra. Este será o primeiro ano em que a série se passa na Big Apple, explorando o terror urbano e acompanhando um grupo de personagens vivendo situações terríveis pela cidade de Nova Iorque.

Após a 10ª temporada ter sido dividida em duas partes, o presidente da FX, John Landgraf, afirmou que a 11ª se trata de uma única história. “Na verdade, se passa em diferentes períodos, mas tudo faz parte da mesma narrativa, com começo, meio e fim. Acho que ficou muito bom”, afirmou.

Som na Faixa (Netflix)

A minissérie gira em torno do jovem empreendedor sueco Daniel Ek e seus parceiros, que revolucionaram a indústria musical oferecendo streaming legal e gratuito no mundo todo. É uma história que mostra como convicções firmes, força de vontade, acesso e grandes sonhos ajudaram pessoas comuns a desafiar a tradição e mudar a forma como ouvimos música.

O Último Navio Negreiro (Netflix)

A documentarista Margaret Brown ("The Order of Myths", "The Great Invisible") retorna à sua cidade natal no Alabama para documentar a busca e a descoberta histórica do "The Clotilda", considerado o último navio que chegou aos Estados Unidos trazendo ilegalmente africanos escravizados. Após um século de sigilo e especulações, a descoberta da embarcação em 2019 direciona o nosso olhar não apenas para os descendentes que vivem na comunidade de Africatown, apresentando um retrato emocionante de uma comunidade que luta ativamente para preservar o legado de seus antepassados, mas também nos convida a refletir o que é a justiça nos dias de hoje.

Casamento às Cegas (Netflix)

Nesta série que conquistou uma legião de fãs, solteiros de Dallas que querem ser amados pela personalidade, e não pela aparência, topam conhecer a pessoa com quem poderão passar o resto da vida sem jamais tê-la visto antes. Sem as distrações do mundo lá fora, os solteiros conversam com uma sequência de potenciais candidatos e, quando surge uma conexão, propõem um encontro. Só então se veem pela primeira vez. Noivos e de volta ao mundo real, eles começam a planejar o casamento, enquanto descobrem se conseguem transformar sua conexão emocional em física antes do dia da cerimônia.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.