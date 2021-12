Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e esporte, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo Imperdoável, com Sandra Bullock e A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle, sobre o desdobramento de um dos personagens da série A Máfia dos Tigres. Já na Amazon Prime Video, o filme sobre o Bayern de Munique, desde a vitória na final da Liga dos Campeões de 2020 até o final da temporada 2020/21.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Imperdoável (Netflix)

Após cumprir pena por um crime violento, Ruth Slater (Bullock) volta ao convívio da sociedade, que se recusa a perdoar seu passado. Discriminada no lugar que já chamou de lar, sua única esperança agora é encontrar a irmã, que ela havia sido forçada a deixar para trás.

Como Acabar Com o Natal (Netflix)

Ansiosa para viver um Natal tranquilo ao menos uma vez na vida, Tumi Sello logo vê seus planos indo por água abaixo... e o Natal também! Uma morte inesperada afeta as famílias Sello e Twala, e Tumi se vê forçada a ajudar com os preparativos do funeral de Natal. Mas quando os planos para o funeral dão errado, todas as críticas recaem sobre Tumi e, mais uma vez, ela tem que se esforçar para preservar sua reputação, limpar o nome da família Sello e, ainda por cima, tentar salvar o Natal do desastre.

A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle (Netflix)

Artista ou vigarista? A verdade chocante sobre o excêntrico colecionador de animais Doc Antle finalmente vem à tona nesta série de três episódios, que fala sobre os abusos de poder que ele cometeu ao longo da vida.

Doc Antle sempre gostou de aparecer, por isso fez carreira no meio artístico e conquistou milhares de fãs. Mas essa imagem de excêntrico colecionador de animais esconde um predador muito mais perigoso do que os grandes felinos que ele tanto adora, e um homem muito mais perverso do que os outros protagonistas de A Máfia dos Tigres. Ao longo de três episódios, A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle revela toda a verdade sobre Doc, com depoimentos de testemunhas sobre os casos de abuso e intimidação que colocaram esse homem no topo da cadeia alimentar.

FC Bayern - Behind The Legend (Amazon Prime Video)

O filme acompanha o clube de futebol Bayern de Munique desde a vitória na final da Liga dos Campeões de 2020 até o final da temporada 2020/21, além de mergulhar na história da equipe.

Encounter (Amazon Prime Video)

Um fuzileiro naval condecorado em uma missão de resgate para salvar seus dois filhos de uma misteriosa ameaça. À medida que sua jornada os leva em direções cada vez mais perigosas, os meninos precisarão deixar sua infância para trás.

