Nivus, novo SUV da Volkswagen, chega nas próximas semanas; confira preços

A Volkswagen apresentou mundialmente o SUV Nivus, primeiro modelo desenvolvido no Brasil e que deve chegar para disputar mercado com utilitários esportivos de entrada, como o WR-V, da Honda, e o Jeep Renegade.

Embora a montadora não confirme preços, a estimativa do mercado é que o modelo custe a partir de 80.000 reais até 100.000 reais, dependendo da versão (serão três) e também dos opcionais. “O Nivus é um marco para a Volkswagen na América do Sul”, afirmou Pablo Di Si, presidente da montadora na América Latina, em apresentação do produto.

O SUV chegará às lojas do mercado brasileiro nas próximas semanas. Está posicionado entre o Polo e o T-Cross, outro lançamento recente da marca no segmento.

O Nivus é equipado com motor 1.0 turbo, com injeção direta, de 128 cv e câmbio automático de 6 marchas. Também possui tecnologias avançadas como sistema de ajuste de velocidade e distância em relação ao veículo à frente, com capacidade de frenagem automática.

Modelo tem proposta de estilo "coupé"

O modelo apresenta também um recurso que, ao identificar iminente risco de colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma.

Mercado disputado

O Nivus entra no segmento mais disputado, atualmente, do mercado brasileiro, o de utilitários esportivos. Nenhuma montadora quer ficar de fora desse filão.

Até o ano passado, o segmento era dominado pelos SUVs da Jeep, o Renegade e o Compass. Com a chegada do Volkswagen T-Cross, a hegemonia da marca americana está ameaçada.

Agora, a expectativa é que este mercado fique ainda mais disputado. Além do Nivus, outras marcas preparam uma estratégia mais agressiva em SUVs.