'Nike dos pets', Zee.Dog aposta em streetwear para os humanos

Percursora brasileira no mercado de produtos para pets, a Zee.Dog, fundada há cerca de dez anos, está indo muito além das roupinhas, coleiras e acessórios para cachorros. Após faturar 28 milhões de reais em 2020 com o app Zee.Now, uma espécie de "Ifood para pets", a marca está consolidando uma outra frente do negócio, mas para os humanos.

Apesar de ter estreado no ano passado, a Zee.Dog Human, divisão de moda streetwear da Zee.Dog, já colocou no mercado mais de 300 itens para humanos, entre roupas, acessórios e artigos de decoração. Além disso, a nova frente de negócio da marca está completando um ano no mercado de lifestyle atuando em países como Turquia, Canadá, Israel, Coreia do Sul, Costa Rica e Japão.

"A Zee Dog Human foi um processo natural. Lançamos produtos que nós mesmos usamos, e nos surpreendemos com a aceitação e identificação das pessoas com a marca. Neste primeiro ano, entendemos que Zee.Dog Human vem como uma espécie de coroação: de que sim, a Zee.Dog é uma marca de lifestyle, e vai muito além do universo pet", afirma Sérgio José, designer e head da marca.

A Zee.Dog Human chegou ao mercado oferecendo malas, mochilas, acessórios diversos, e coleções de roupas unissexestar. "A Zee.Dog é uma marca primorosa nos detalhes. Não só em fazer, mas também em contar histórias e amarrar isso tudo para que as pessoas se sintam parte. A nossa premissa é só fazer aquilo que a gente consegue fazer bem, e de preferência que seja relevante hoje e daqui 10 anos", acrescenta José.

Ainda este ano, a Zee.Dog Human pretende ter um andar completo e destinado exclusivamente para suas criações no Zee.Dog Temple: um espaço que irá traduzir o lifestyle da Zee.Dog e que será o primeiro espaço físico a reunir todas as coleções da marca para humanos. "Apesar de termos começado tudo de forma despretensiosa, o que aconteceu neste primeiro ano nos dá muita confiança de que estamos no caminho certo, e chegamos agora com ainda mais ideias e planos do que tínhamos quando começamos essa história", finaliza José.