Morre o chef Paulo Yoller, fundador do Meats, aos 36 anos

O chef Paulo Yoller morreu no sábado, 8, aos 36 anos, em Belo Horizonte. A notícia foi confirmada por amigos do cozinheiro.

Nascido em São Paulo, Yoller ficou conhecido pelo trabalho à frente do Meats, hamburgueria que funcionou por mais de dez anos no bairro de Pinheiros. Aberto em 2012, o restaurante ajudou a impulsionar a cena gastronômica da Rua dos Pinheiros, hoje um dos polos de alimentação da cidade.

Com foco na qualidade da matéria-prima e na criação de receitas autorais, Yoller teve papel importante na valorização do hambúrguer artesanal no país. Seu estilo influenciou novos chefs e empreendedores do setor, deixando um legado na gastronomia brasileira.