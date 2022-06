Luva de Pedreiro ultrapassa Flamengo e chega a 14 mi de seguidores no Instagram

Reconhecido por ser um fenômeno na internet, Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, bateu mais um recorde. Ao atingir 14 milhões de seguidores no Instagram, o influencer superou o Flamengo, clube brasileiro com maior engajamento na plataforma e que possui 13,4 milhões de fãs na rede social. Além dos números expressivos em interação com o público, o jovem recebe menções constantes nas páginas dos principais jogadores e clubes do mundo.

Nos últimos dias, Iran foi convidado pelo Paris Saint Germain para conhecer o Parque dos Príncipes e publicou um vídeo no estádio com a sua tradicional batida de falta. O post fez sucesso no Instagram e teve mais interações do que o anúncio da renovação de Killian Mbappé. O vídeo do brasileiro soma 41,2 milhões de visualizações, enquanto a publicação que anunciou a permanência do atacante francês tem 9,6 milhões de views.

Conforme publicou o jornal "Le Parisien", a cobrança de falta também teve, em duas horas, mais visualizações do que a despedida do argentino Angel Dí María. A repercussão da ação fez com que o jornal escrevesse uma matéria sobre o brasileiro.

Além de gravar o vídeo no Parque dos Príncipes, Luva de Pedreiro foi convidado para assistir à final da Champions League e também foi a uma partida de tênis do Roland Garros.

Para Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports - agência de marketing de influência focada no esporte, o expressivo engajamento alcançado naturalmente por Iran, através do seu carisma, é um grande grande diferencial, fator que tem chamado a atenção das grandes empresas. Nesse sentido, recentemente o influencer fechou um acordo para ser garoto-propaganda da Amazon.

“O sucesso do Luva de Pedreiro nas redes sociais é impressionante. O vídeo publicado em parceria com o PSG reflete muito bem a força que possui os conteúdos produzidos por ele, que é um garoto autêntico, humilde e carismático. O número de pessoas que ele atinge organicamente é algo absurdo, e isso traz visibilidade. Agora é preciso estruturar para gerar receita em cima dessa visibilidade", explica.

Ainda de acordo com o especialista, o mercado de marketing e publicidade no meio esportivo tem passado por uma transformação. Segundo ele, o surgimento dos influenciadores digitais está criando uma nova forma de as empresas se comunicarem com os seus públicos.

“Atualmente, a atenção das pessoas é um dos produtos mais valiosos que existem. Um estudo recente de uma consultoria norte-americana apontou que os brasileiros ficam mais de 5 horas por dia no celular e as empresas estão tomando conhecimento disso. Aqueles influencers que souberem usar bem as suas redes, conseguirão realizar parcerias com grandes marcas, algo que acaba sendo positivo para ambas as partes”, finaliza Pontes.