Liverpool e United se enfrentam hoje após adiamento por protestos

Está marcada para esta quinta-feira 13 a polêmica 34º partida do campeonato inglês de futebol, onde Liverpool e Manchester United se enfrentarão pouco menos de duas semanas após protestos por parte de torcedores do United causarem o adiamento da partida.

Inicialmente, o jogo que deve acontecer hoje (se não houver contratempo) estava marcado para o dia 2 de maio, mas na ocasião, alguns torcedores do United invadiram o Old Trafford, arena oficial do time, em protesto contra a família Glazer, proprietários americanos que controlam o clube.

Após o tumulto, autoridades locais informaram que dois policiais ficaram feridos, sendo que um deles precisou de tratamento hospitalar.

Além da proibição das torcidas nos estádios por conta da pandemia de coronavírus, outro motivo do protesto por parte de uma parcela dos torcedores do United foi a fracassada Super League Europeia. United e Liverpool estavam entre os seis clubes da Premier League que tentaruam entrar na competição, junto com três clubes da Espanha e da Itália. A oposição generalizada rapidamente encerrou o projeto, com todas as seis equipes inglesas desistindo 48 horas após o anúncio. Na ocasião, o Ministro do Turismo e Esporte, Nigel Huddleston, afirmou que "as paixões estão em alta no futebol, mas existem maneiras de protestar e fazer sua voz ser ouvida sem ferir ou colocar os outros em perigo" e que "compreende as frustrações, mas a violência de uma pequena minoria de fãs em Old Trafford ontem foi inaceitável".