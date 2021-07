Kanye West dá amostra de nova música antes do lançamento do álbum "Donda"

Kanye West lançará seu décimo álbum solo Donda na sexta-feira e deu uma amostra de sua nova música em uma propaganda durante a final da NBA com a velocista americana Sha’Carri Richardson, que foi cortada da Olimpíada após ser suspensa por testar positivo para cannabis.

O rapper de 44 anos estreará seu disco na quinta-feira em um evento em Atlanta, que será transmitido por streaming ao vivo.

West apresentou uma prévia da nova música No Child Left Behind em uma propaganda durante o Jogo 6 das Finais da NBA.

O comercial, com trilha sonora e edição de West, mostra Richardson, que seria um dos grandes atrativos da Olimpíada de Tóquio 2020, em uma pista à noite. A atleta de 21 anos disse que usou cannabis para lidar com a morte de sua mãe.

West, que foi casado com a estrela Kim Kardashian por sete anos antes de ela entrar com divórcio em fevereiro, compartilhou um clipe da propaganda em sua página no Instagram.

O álbum, batizado em homenagem à falecida mãe de West, Donda West, sucede o vencedor do Grammy em 2019, Jesus is King.