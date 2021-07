Hambúrguer mais caro do mundo custa 5 mil euros e tem até ouro

Caviar beluga, folhas de ouro, trufa branca, carne de Wagyu e champanhe Dom Perignon são alguns dos ingredientes do Golden Boy, hambúrguer que custa 5 mil euros criado pelo chef holandês Robbert Jan de Veen.

Após o cancelamento de competições gastronômicas, por conta da pandemia, o proprietário do restaurante de Daltons na cidade de Voorthuizen, quis criar um prato capaz de quebrar um recorde mundial. Atualmente, o hambúrguer mais caro do mundo custa 4.200 euros, pesa 352,44 quilos e foi criado em 2011 pelo restaurante Juicys Outlaw Grill em Oregon, Estados Unidos.

Com o sonho de quebrar um recorde, de Veen disse ao site Euronews que pensava em criar um prato melhor que o recorde atual. “Embora este hambúrguer seja extremamente caro, você ainda deve usar as mãos, porque essa é a única maneira de se comer um hambúrguer."

Ainda que a mistura de ingredientes seja também inusitada, de Veen garante que o sanduíche “certamente está entre os meus três hambúrgueres mais saborosos”.

Lançado no final de junho, o prato já teve seu primeiro comprador. Robèr Willemse, presidente da Royal Dutch Food and Beverage Association desembolsou 5 mil euros para provar o sanduíche, que conta ainda com caranguejo-real, maionese de ovo de pato e uísque escocês.

Para comprar o sanduíche, é preciso encomendá-lo com duas semanas de antecedência e adiantar o pagamento de 750 euros. Ainda que utilize alguns dos ingredientes mais caros do mundo, de Veen doará todo o lucro para o Banco Nacional de Alimentos.

“É claro que é loucura pagar 5 mil euros para se comer um hambúrguer”, confessou o chef ao site, “Mas é ainda mais louco que mais de 160 mil pessoas na Holanda usem o Banco de Alimentos este ano, um aumento de 7%. Queremos chamar a atenção para isso”.

