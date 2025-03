Com demanda aquecida, Latam antecipa aumento de voos para Europa

Diante da alta demanda de voos entre o Brasil e a Europa, a Latam Brasil antecipou para junho o aumento de frequências para Barcelona, Madri e Roma.

A previsão anterior era de ampliar a frequência de voos em julho. As passagens já estão à venda no site da companhia e canais parceiros.

Em junho, a Latam passará a operar 5 voos semanais entre São Paulo e Barcelona, ampliando para 6 frequências em julho. A rota São Paulo-Madri também será ajustada, com aumento de 11 para 12 voos semanais em junho e de 12 para 14 em julho.

Para Roma, o aumento será de 5 para 6 frequências em junho, subindo para 7 voos semanais a partir de julho. Em Portugal, a Latam estreia a rota Fortaleza-Lisboa entre abril e outubro.

Todos os voos serão operados por aeronaves Boeing 787-9, com capacidade para 300 passageiros (30 na Premium Business, 57 na Premium Economy e 213 na Economy) ou Boeing 777, com capacidade para 410 passageiros (38 na Premium Business, 50 na Economy+ e 322 na Economy).

Parceria com Embratur

A ampliação das rotas internacionais da Latam está alinhada à parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), com foco na expansão da conectividade aérea e na promoção do Brasil como destino turístico nos países de origem dos voos.

Hoje, a Latam é a companhia com maior frequência de voos do Brasil para o exterior, com voos para 90 aeroportos de outros países.