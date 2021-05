Greys Anatomy: Jesse Williams anuncia saída da série após 12 temporadas

O ator que intepretava o médico Jackson Avery, em Grey's Anatomy Jesse Williams, anunciou, na quinta-feira, 6, que irá sair do elenco da série. A informação foi confirmada pelo canal ABC, responsável por produzir e exibir a trama criada por Shonda Rhimes.

No total, o artista passou 12 temporadas no seriado. Grey’s Anatomy está na 17ª temporada e o último episódio com a participação de Williams vai ao ar no dia 20 de maio, nos Estados Unidos.

"Serei eternamente grato pelas oportunidades ilimitadas que me foram oferecidas por Shonda [Rimes], a rede, o estúdio, os colegas de elenco, nossa incrível equipe, Krista [Vernoff], Ellen [Pompeo] e Debbie [Reynolds]", disse o ator a revista norte-americana People.

"Como ator, diretor e pessoa, tenho tido a sorte de aprender tanto com tantos e agradeço aos nossos lindos fãs, que nos dão tanta energia e apreciam nossos mundos compartilhados", continuou o artista na entrevista.

"A experiência e a resistência nascidas da criação de quase 300 horas na televisão líder mundial é um presente que levarei para sempre. Estou imensamente orgulhoso de nosso trabalho, nosso impacto e de estar avançando com tantas ferramentas, oportunidades, aliados e queridos amigos", afirmou.

Depois de uma pausa de dois meses na exibição no Brasil, o Sony Channel voltou a transmitir episódios inéditos de Grey's Anatomy na TV paga. Os episódios vão ao ar toda terça-feira, às 21h. Veja a chamada (em inglês) para a despedida do ator da série: