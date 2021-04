Da música para a moda, Alok faz parceria em nova coleção da Colcci

Inspirado no icônico Studio 54 de Nova York, ponto de encontro entre as principais celebridades e artistas do fim dos anos 70, foi lançada a coleção outono/inverno 21 da Colcci. Para ilustrar ainda mais o tema, a partir deste tema o DJ Alok foi convidado para representar a vibe noturna das baladas e festas de músicas eletrônicas que a marca deseja transmitir.

O DJ (ainda mais) famoso pelas enormes produções de suas lives, já era vestido para os eventos online pela Colcci. Agora, Alok faz sua primeira collab com a marca. Um dos destaques da coleção é o lançamento da nova base de jeans da marca, batizada de Alok. Inspirada no lifestyle do DJ, a peça tem o gancho mais baixo, com bolso traseiro e comprimento mais curto.

A cartela de cores da coleção conta com tons neutros e vibrantes que se mesclam em peças lisas e estampadas. Além do novo modelo de calça, há jaquetas que acompanham bastante volume, diferentes lavagens de jeans que aparecem em camisas, coletes e calças, peças com efeito degradê e padronagens florais.

Sobre a collab, Alok conta que sempre se identificou com a marca. "Eu e a Colcci sempre tivemos uma sintonia muito legal, que naturalmente se tornou uma parceria que desperta ainda mais essa conexão que tenho com a moda. A Colcci faz parte do cotidiano de muita gente, e agora, ainda mais do meu e eu fico muito satisfeito."

Segundo a marca, “o mote da coleção e da campanha pretendem estimular a paixão pela liberdade e criatividade no momento de se vestir. O DJ vem para representar esse desejo e o lifestyle Colcci: cheio de atitude e estilo.”

Já para Daniel Mafra, diretor de marketing da Colcci, “é uma grande alegria ter o Alok como estrela da campanha, porque ele possui o DNA da Colcci, que é a música! Ele representa a experiência que a gente busca transmitir através da moda nessa nova coleção: a liberdade de poder ser quem é e de expressar a personalidade através das roupas e da música”.

As peças da nova coleção estão disponíveis a partir de hoje (14) nas lojas físicas e e-commerce da Colcci.