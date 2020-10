Atriz mais bem paga do mundo ganha menos que 8º ator mais bem pago

A Atriz colombiana que consolidou sua carreira nos Estados Unidos dando vida à personagem Gloria Pritchett no seriado americano “Modern Family”, que foi ao ar entre 2009 e 2020, Sofía Vergara, aparece como a mais bem paga do mundo em 2020, segundo a Forbes. Só com a série, que teve 250 episódios em seus 11 anos no ar, Sofía faturou 500 mil dólares (cerca de 2,8 milhões de reais) por capítulo. No “America’s Got Talent”, show no qual atualmente é jurada, Sofía fatura 10 milhões de dólares (cerca de 55 milhões de reais) por temporada, segundo a revista Forbes.

Com o salário de dar inveja, a colombiana aparece em primeiro lugar na lista das dez atrizes mulheres mais bem pagas do mundo, ficando à frente de Angelina Jolie, que liderou a lista em 2019. Este ano, Sofía Vergara faturou 43 milhões de dólares (cerca de 244 milhões de reais), Angelina Jolie, 35 milhões de dólares (cerca de 199 milhões de reais) e Gal Gatot, 31 milhões de dólares (176 milhões de reais).

Ainda assim, os ganhos de Sofía não chegam nem a ser metade do que faturou o ator homem mais bem pago do mundo em 2020. Também segundo a Forbes, Dwayne Johnson lucrou 87,5 milhões de dólares (cerca de 483 milhões de reais) do ano.

Até mesmo o 8º colocado na lista masculina, o astro hollywoodiano Will Smith, ganha mais que Sofía: 44,5 milhões de dólares (cerca de 243 milhões de reais). Na comparação com os atores homens mais bem pagos, a atriz mais bem paga só fica na frente de Adam Sandler, com 41 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de reais) e Jackie Chan, com 40 milhões de dólares (cerca de 221 milhões de reais).

As atrizes mais bem pagas

1. Sofía Vergara Ganhos: (US$ 43 milhões)

2. Angelina Jolie Ganhos: (US$ 35,5 milhões) Angelina Jolie. Angelina Jolie.

3. Gal Gadot Ganhos: (US$ 31,5 milhões)

4. Melissa McCarthy Ganhos (US$ 25 milhões)

5. Meryl Streep Ganhos: (US$ 24 milhões)

6. Emily Blunt Ganhos: (US$ 22,5 milhões)

7. Nicole Kidman Ganhos (US$ 22 milhões)

8. Ellen Pompeo Ganhos: (US$ 19 milhões)

9. Elisabeth Moss Ganhos: (US$ 16 milhões)

10. Viola Davis Ganhos: (US$ 15,5 milhões)

Os atores mais bem pagos

1. Dwayne Johnson

Ganhos: US$ 87,5 milhões

2. Ryan Reynolds

Ganhos: US$ 71,5 milhões

3. Mark Wahlberg

Ganhos: US$ 58 milhões

4. Ben Affleck

Ganhos: US$ 55 milhões

5. Vin Diesel

Ganhos: US$ 54 milhões

6. Akshay Kumar

Ganhos: US$ 48,5 milhões

7. Lin-Manuel Miranda

Ganhos: US$ 45,5 milhões

8. Will Smith

Ganhos: US$ 44,5 milhões

9. Adam Sandler

Ganhos: US$ 41 milhões

10. Jackie Chan

Ganhos: US$ 40 milhões