Astro de Harry Potter aumenta fortuna em R$ 20 milhões com investimentos

Melhor amigo de Harry Potter e conquistador do coração de Hermione Granger, Ron Weasley também é um investidor de mão cheia. O ator Rupert Grint, que interpreta Weasley nos filmes do bruxo, acaba de adicionar 3 milhões de libras, o equivalente a 20 milhões de reais, à sua fortuna com investimentos no mercado imobiliário.

O patrimônio imobiliário de Grint, que teria recebido 280 milhões de reais por sua participação em Harry Potter, soma 24 milhões de libras (170 milhões de reais). De acordo com o jornal britânico The Sun, o ator de 32 anos tem algumas empresas de investimentos imobiliários. Apenas uma delas, a Clay 10, possui um valor de mercado de mais de 20 milhões de libras (140 milhões de reais).

Em junho, a imprensa britânica relatou que Grint adicionou mais de 70 milhões de reais ao seu portfólio de propriedades, incluindo a compra de dois imóveis na cidade de Luton, por 1,5 milhão de libras, e uma casa em Hitchin, que custou 500 mil libras.

Os investimentos deram retorno de 400 mil reais por semana, este ano, de acordo com pessoas próximas ao ator/investidor, ouvidas pelos jornais britânicos.