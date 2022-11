APTK Spirits planeja abrir 96 lojas pelo Brasil nos próximos três anos

Mal deu tempo de brindar. Passado pouco tempo da inauguração da segunda loja em São Paulo, e aquisição de 50% das operações da Destilaria Batista, a APTK Spirits já anuncia um ambicioso plano de expansão: inaugurar 96 lojas pelo Brasil nos próximos três anos.

O primeiro endereço dessa expansão é o Shopping Tamboré, em Alphaville, que inaugurou em outubro a primeira franquia da marca de drinques engarrafados.

Segundo Leonardo Ciriaco, head de varejo da operação da APTK, a ideia é combinar lojas próprias a outras no sistema de franquias, com prioridade para esse segundo modelo. “Há pontos selecionados que já estão em obras, em vias de inauguração”, diz.

Amanhã (4), a APTK Spirits ganha a primeira franquia, em Porto Alegre. Até o fim do ano, ainda estão previstas inaugurações no Flamboyant Shopping, em Goiânia, no Shopping Batel, em Curitiba, além de São José do Rio Preto e Sorocaba e mais uma operação própria no Shopping Leblon, do Rio de Janeiro.

“Em todas as lojas vamos trabalhar com mix de drinques selecionados para aquela localidade, assim como nossos utensílios e acessórios para coquetelaria, caixas para presente, taças e copos”, explica Ciriaco.

No portfólio da marca, há desde receitas autorais do premiado bartender Alê D’Agostino a clássicos como negroni, cosmopolitan e old fashioned, tudo pronto para beber, em charmosas garrafinhas de vidro. O mais recente deles é o moscow mule, o primeiro a ser engarrafado no mundo. Desenvolvido após um longo período de testes, será possível comprar a espuma de gengibre, fruto de uma parceria com a Easy Drinks, para finalizar a bebida em casa.

“Estamos muito felizes com o resultado e apostamos nesse lançamento”, diz Luiz Paulo Foggetti, CEO da Small Batches, detentora das marcas Ice4pros e APTK Spirits.

Produção multiplicada

A aquisição de metade da Destilaria Batista, em operação desde 1943, foi o que permitiu à APTK Spirits apostar nesse crescimento, já que com o negócio a marca alcançou uma capacidade de produção vinte vezes maior. Fundada em 2020 por D’Agostino e Foggetti, ela já vinha conquistando o mercado a passos largos, vendendo suas bebidas não apenas diretamente ao público como também fornecendo garrafinhas feitas sob medida para bares e restaurantes, entre seus clientes, estão o Pirajá, o Vista e o Hotel Emiliano.

“Agora temos logística para atender ao Brasil inteiro devido a essa alta capacidade industrial”, comemora Foggetti. Não é à toa. Hoje, esse mercado de coquetéis prontos para beber é estimado em quase 800 milhões de dólares e deve crescer 12% ao ano até 2028, de acordo com a consultoria Grand View Research.

Além disso, a Cachaça Batista, produzida na Fazenda Boa Vista, em Sacramento, Minas Gerais, está sendo incorporada à linha de destilados da APTK. “Estamos nos unindo à tradição de anos de uma cachaça muito respeitada”, finaliza Foggetti.

Parcerias diversas

As ações da APTK não são apenas em relação a novos negócios, mas também em parcerias que mostram a pluralidade da marca. Caso mais recente é a abertura do bar-experiência dentro da galeria What's Next by Gabriel Wickbold.

Com inauguração marcada para este sábado (5), o espaço oferece ao público alguns dos drinques mais conhecidos da APTK: negroni, gin tônica, scarlatti tonic, fitzgerald e old fashioned.

"Acreditamos que o trabalho artístico do Gabriel Wickbold tem toda uma conexão com nossa marca”, afirma Luiz Paulo Foggetti, CEO da Small Batches, detentora da APTK Spirits. “E o espaço dentro da galeria certamente será um ponto de referência no cotidiano moderno do paulistano."

