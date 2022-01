Abba fecha acordo em processo contra banda pelo uso do nome Abba Mania

O grupo sueco Abba fechou um acordo em um processo em que acusava uma banda cover britânica de usar o nome Abba Mania sem permissão.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O Abba entrou com um processo em 3 de dezembro na corte federal do distrito de Manhattan acusando os empresários do Abba Mania de "condutas parasitárias e de má fé" por comercializar sua fama e boa vontade e fazer os fãs pensarem que o Abba endossava o Abba Mania.

Também acusou os réus de rejeitarem uma exigência para mudarem o nome da banda e o site abbamania.com, ou usarem "Abba Tribute" de uma maneira que não confundiria as pessoas.

O Abba retirou seu processo por violação de direitos autorais com prejuízo após um acordo ser firmado, segundo uma ação judicial nesta quinta-feira. Um dos advogados da banda disse à Billboard que o Abba Mania não usará mais esse nome.

Advogados do Abba e da Polar Music International AB, que administra as questões comerciais da banda, não responderam em um primeiro momento aos pedidos por comentários nesta sexta-feira.

As corporações respondendo pelo Abba Mania, Handshake Ltd, de Manchester, Inglaterra, e TAL Entertainment Ltd, de Bicester, Inglaterra, não responderam em um primeiro momento a pedidos similares.