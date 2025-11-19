As novas joias do cerrado: Tiffany & Co inaugura loja no Flamboyant shopping

Nos corredores do Flamboyant shopping, em Goiânia, dividem o protagonismo entre as vitrines de grifes internacionais e as personagens do reality show da Globoplay Poderosas do Cerrado, em que algumas das figuras mais endinheiradas da capital abrem suas rotinas de trabalho e relações pessoais. No entanto, ontem, 18, a americana Tiffany & Co. foi o centro das atenções com suas mais de 450 blue boxes presas ao teto do centro comercial, indicando que ali, havia um novo presente para a cidade.

A chegada da marca americana no estado faz parte da estratégia da LVMH para atingir um público que antes viajava para o exterior para comprar na joalheria.

A loja segue o conceito apresentado recentemente pela marca, inspirado na The Landmark, da Quinta Avenida. A fachada em mosaicos artesanais em tons de azul, produzidos em cerâmica, faz referência ao legado de Louis Comfort Tiffany, primeiro diretor de design da marca. No interior, o destaque é a pintura à mão da obra Bird on a Rock, criada por Jean Schlumberger em 1965 e ainda presente nas coleções da Tiffany. O espaço reúne as linhas Lock, HardWear, T, Knot e a nova coleção Bird on a Rock by Tiffany.

Para o Grupo Flamboyant, a inauguração da joalheria simboliza um movimento que já vem transformando o posicionamento do shopping e da própria cidade. Emmanuele Louza, CEO do grupo, explica que o comportamento do consumidor regional mudou e ampliou a relevância de Goiânia no mapa nacional. Segundo ela, o fluxo de mais de 1,5 milhão de pessoas por mês inclui clientes de diversos estados, ampliando o alcance do shopping para além dos limites estaduais. “Nossos clientes são centro-oeste, mas também da região norte, [de estados] como Pará e Tocantins”.

Esse movimento se soma ao processo de evolução do mix do Flamboyant ao longo das últimas décadas. O shopping prepara uma nova expansão que deve incluir cerca de 5 mil metros quadrados de área bruta locável e até 100 novas lojas. Atualmente são 300 marcas presentes. “Tem um período que algumas marcas tão em ascensão, outras nem tanto. Então, a gente precisa também se renovar”, diz Emmanuele. Para ela, a chegada de marcas como a Tiffany reforça a importância de manter o empreendimento em constante transformação. “O bacana do shopping ter a sensação de estar vivo o tempo todo”.

Tiffany & Co: sétima loja no Brasil, no Flamboyant shopping (Tiffany & Co/Divulgação)

A história do grupo explica como o Flamboyant se tornou um centro de referência. O shopping foi inaugurado em 1981 por Lourival Louza, avô de Emmanuele, em um terreno que ainda era visto como distante. “Ele falava que precisava fazer algo pensando no futuro.” A construção marcou o início de um movimento urbano. Com o tempo, o shopping atraiu novos investimentos.

O grupo administra uma área de 2 milhões de metros quadrados ao redor do shopping, onde novos projetos serão implantados. Entre eles, hotéis cinco estrelas e novos empreendimentos residenciais. O grupo também concentra mais de 8 milhões de metros quadrados de terras na cidade, ampliando o potencial de expansão. “Temos muita coisa para desenvolver, temos muito trabalho pela frente.”

Um dos projetos de maior alcance é o complexo que será desenvolvido em parceria com o escritório britânico Foster + Partners. Assinada em Londres, a colaboração prevê o maior complexo de surfe do mundo, com quatro piscinas de ondas da Wavegarden, hotel, áreas residenciais e um mall integrado.

Segundo o grupo, o novo complexo quer redesenhar a experiência urbana no cerrado, integrando natureza e atividades ao ar livre a uma infraestrutura planejada.

Emmanuele lembra que a empresa atravessou gerações mantendo o foco em trabalho de longo prazo. “Meu avô começou há 46 anos, pensando nas próximas gerações.” Hoje, a gestão é conduzida por três irmãs. “Eu tenho muito orgulho porque é o controle feminino e uma gestão feminina.” Para ela, esse olhar influencia a maneira como o grupo decide e executa seus projetos.

A inauguração da Tiffany & Co é tratada como uma validação ao Grupo Flamboyant. “Quando a gente tem a oportunidade de ter contato com as marcas, com o mercado de luxo dentro da nossa cidade, para nós é um reconhecimento muito grande.”